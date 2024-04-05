Погода в Одесі сьогодні, 5 квітня.

Дождь в городе. Фото: УНИАН

Погода в Одессе сегодня, 5 апреля, обещает быть переменной, на вечер возможен дождь в Одесской области. Температура воздуха будет составлять +15°С днем и +9°С ночью. Температура морской воды будет +5...+6°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +8...+10°С.

Температура днем +14...+16°С.

Восход солнца: 5 апреля солнце взошло в 06:29.

Заход: 5 апреля солнце будет заходить в 19:32.

Продолжительность светового дня: 13 часов и 03 минуты .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Утром возможен туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +5°С...+10°С, днем +14°С...+19°С.

На автодорогах области местами дымка, видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 5 апреля

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет морозной и дождливой.

В северных областях и на северо-востоке в ближайшую ночь 5 апреля температура воздуха может опускаться до 0... -3 °C. На остальной территории также похолодает, ожидается, что ночью столбики термометров опустятся до +3...+7°C.

Однако уже днем температура воздуха подскочит до +13...+18°C. Только в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях местами будет холоднее +7... +9 °C.