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Дожди возвращаются — синоптики предупредили о погоде в Одессе на сегодня

5 апреля 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 5 квітня.
Дождь в городе. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 5 апреля, обещает быть переменной, на вечер возможен дождь в Одесской области. Температура воздуха будет составлять +15°С днем и +9°С ночью. Температура морской воды будет +5...+6°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +8...+10°С.
  • Температура днем +14...+16°С.

Восход солнца: 5 апреля солнце взошло в 06:29.
Заход: 5 апреля солнце будет заходить в 19:32.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 03 минуты .

Дожди возвращаются — синоптики предупредили о погоде в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Утром возможен туман.
  • Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +5°С...+10°С, днем +14°С...+19°С.
  • На автодорогах области местами дымка, видимость до 2 км.
Дожди возвращаются — синоптики предупредили о погоде в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 5 апреля

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет морозной и дождливой.

В северных областях и на северо-востоке в ближайшую ночь 5 апреля температура воздуха может опускаться до 0... -3 °C. На остальной территории также похолодает, ожидается, что ночью столбики термометров опустятся до +3...+7°C.

Однако уже днем температура воздуха подскочит до +13...+18°C. Только в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях местами будет холоднее +7... +9 °C.

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