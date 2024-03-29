Погода в Одесі і області сьогодні, 29 березня

Дощі та пориви сильного вітру — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 29 березня, буде хмарною та вологою. Вдень синоптики передають пориви сильного вітру, проте все одно на вулиці буде тепло. Температура повітря прогріється до +18 °С вдень та до +8 °С вночі, температура морської води становитиме +8...+9°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.
Схід сонця: 29 березня сонце зійшло о 05:42.
Захід сонця: 29 березня сонце зайде о 18:22.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 40 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +5...+10 °C, вдень +17...+22 °C.
- На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 29 березня
В Україні очікується короткочасна зміна погоди у п'ятницю, 29 березня. Відтак, циклон з атмосферними фронтами принесе із собою дощі, опади пройдуть у переважній більшості областей. Циклон рухатиметься із заходу на схід. Відповідно, уночі опади пройдуть у західних регіонах, втім упродовж дня там буде переважно сухо.
В обід дощ ітиме на півночі та в центрі, у другій половині — на сході. Температура повітря на Житомирщині, Київщині, Сумщині очікується +10...+12 °С, на решті території стовпчики термометрів місцями сягнуть до +18 °С.
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