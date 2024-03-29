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Дощі та пориви сильного вітру — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні

29 березня 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 29 березня
Люди гуляють біля води. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 29 березня, буде хмарною та вологою. Вдень синоптики передають пориви сильного вітру, проте все одно на вулиці буде тепло. Температура повітря прогріється до +18 °С вдень та до +8 °С вночі, температура морської води становитиме +8...+9°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.

Схід сонця: 29 березня сонце зійшло о 05:42.
Захід сонця: 29 березня сонце зайде о 18:22.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 40 хвилини.

Дощі та пориви сильного вітру — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +5...+10 °C,  вдень +17...+22 °C.
  • На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Дощі та пориви сильного вітру — синоптики попередили про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 29 березня

В Україні очікується короткочасна зміна погоди у п'ятницю, 29 березня. Відтак, циклон з атмосферними фронтами принесе із собою дощі, опади пройдуть у переважній більшості областей. Циклон рухатиметься із заходу на схід. Відповідно, уночі опади пройдуть у західних регіонах, втім упродовж дня там буде переважно сухо. 

В обід дощ ітиме на півночі та в центрі, у другій половині — на сході. Температура повітря на Житомирщині, Київщині, Сумщині очікується +10...+12 °С, на решті території стовпчики термометрів місцями сягнуть до +18 °С.

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