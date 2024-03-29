Погода в Одессе и области сегодня, 29 марта

Люди гуляют около воды. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 29 марта, будет облачной и влажной. Днем синоптики передают порывы сильного ветра, но все равно на улице будет тепло. Температура воздуха прогреется до +18 °С днем и до +8 °С ночью, температура морской воды будет составлять +8...+9 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.

Восход: 29 марта солнце взошло в 05:42.

Заход: 29 марта солнце зайдет в 18:22.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 40 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +5...+10 °C, днем +17...+22 °C.

На автодорогах области местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 29 марта

В Украине ожидается кратковременная смена погоды в пятницу, 29 марта. Так, циклон с атмосферными фронтами принесет с собой дожди, осадки пройдут в большинстве областей. Циклон будет двигаться с запада на восток. Соответственно, ночью осадки пройдут в западных регионах, впрочем, в течение дня там будет преимущественно сухо.

В обед будет идти дождь на севере и в центре, во второй половине — на востоке. Температура воздуха в Житомирской, Киевской, Сумской ожидается +10...+12 °С, на остальной территории столбики термометров местами достигнут до +18 °С.