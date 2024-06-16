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Дощі відступили — синоптики прогнозують в Одесі на завтра хорошу погоду

16 червня 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на завтра, 17 червня - чого очікувати містянам
Жінка йде з дитячим візочком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 17 червня, буде похмурою, але теплою. Вночі можливі короткочасні дощі в регіоні. Та, попри це, температура повітря вдень підійметься до +28 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 17 червня

Ніч: вночі в Одесі можливий дрібний дощ. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку очікується слабкий туман. Температура становитиме +20 °C. Вітер північний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +28 °C.  Вітер північний, 2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +27 °C. Вітер східний, 4 м/с. 

Тривалість дня: 15 год 48 хв.
Схід — 05:03.
Захід — 20:52.

Дощі відступили — синоптики прогнозують в Одесі на завтра хорошу погоду - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 17 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +22...+25 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Дощі відступили — синоптики прогнозують в Одесі на завтра хорошу погоду - фото 2
Детальний прогноз по Одеській області. Фото: скриншот. 

Погода в Україні 17 червня

Завтра, 17 червня, майже по всій Україні погода буде похмурою і дощовою. У центрі очікуються невеликі короткочасні дощі, на сході, півночі та заході — помірні опади. І лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях небо буде ясним. Середня температура повітря вдень на півдні, у Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій і Закарпатській областях становитиме +27…+29 °С. На півночі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 °С , у решті регіонів — до +25…+27 °С.

Дощі відступили — синоптики прогнозують в Одесі на завтра хорошу погоду - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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