Прогноз погоди в Одесі на завтра, 17 червня - чого очікувати містянам

Жінка йде з дитячим візочком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 17 червня, буде похмурою, але теплою. Вночі можливі короткочасні дощі в регіоні. Та, попри це, температура повітря вдень підійметься до +28 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 17 червня

Ніч: вночі в Одесі можливий дрібний дощ. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку очікується слабкий туман. Температура становитиме +20 °C. Вітер північний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +28 °C. Вітер північний, 2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +27 °C. Вітер східний, 4 м/с.

Тривалість дня: 15 год 48 хв.

Схід — 05:03.

Захід — 20:52.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 17 червня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +22...+25 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз по Одеській області. Фото: скриншот.

Погода в Україні 17 червня

Завтра, 17 червня, майже по всій Україні погода буде похмурою і дощовою. У центрі очікуються невеликі короткочасні дощі, на сході, півночі та заході — помірні опади. І лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях небо буде ясним. Середня температура повітря вдень на півдні, у Запорізькій, Дніпропетровській, Чернівецькій і Закарпатській областях становитиме +27…+29 °С. На півночі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 °С , у решті регіонів — до +25…+27 °С.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.