Прогноз погоды в Одессе на завтра, 17 июня - чего ожидать горожанам

Женщина идет с детской коляской. Фото: Новости.

Погода в Одессе завтра, 17 июня, будет пасмурной, но теплой. Ночью возможны кратковременные дожди в регионе. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +28 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 17 июня

Ночью: ночью в Одессе возможен дождь. Температура составляет +20 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.

Утро: утром ожидается слабый туман. Температура составляет +20 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет составлять +28 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +27 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч. 48 мин.

Восход — 05:03.

Запад - 20:52.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 17 июня

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +22...+25 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз по Одесской области. Фото: скриншот.

Погода в Украине 17 июня

Завтра, 17 июня, почти по всей Украине погода будет пасмурной и дождливой. В центре ожидаются небольшие кратковременные дожди, на востоке, севере и западе умеренные осадки. И в Одесской, Херсонской и Николаевской областях небо будет ясным. Средняя температура воздуха днем на юге в Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях составит +27…+29 °С. На севере страны столбики термометров поднимутся до +23…+26 °С, в остальных регионах — до +25…+27 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.