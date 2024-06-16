Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дожди отступили — синоптики прогнозируют в Одессе на завтра хорошую погоду arrow

Дожди отступили — синоптики прогнозируют в Одессе на завтра хорошую погоду

16 июня 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 17 июня - чего ожидать горожанам
Женщина идет с детской коляской. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 17 июня, будет пасмурной, но теплой. Ночью возможны кратковременные дожди в регионе. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +28 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 17 июня

Ночью: ночью в Одессе возможен дождь. Температура составляет +20 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.

Утро: утром ожидается слабый туман. Температура составляет +20 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет составлять +28 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +27 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч. 48 мин.
Восход — 05:03.
Запад - 20:52.

Дожди отступили - синоптики прогнозируют в Одессе на завтра хорошую погоду - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 17 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +22...+25 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Дожди отступили - синоптики прогнозируют в Одессе на завтра хорошую погоду - фото 2
Подробный прогноз по Одесской области. Фото: скриншот.

Погода в Украине 17 июня

Завтра, 17 июня, почти по всей Украине погода будет пасмурной и дождливой. В центре ожидаются небольшие кратковременные дожди, на востоке, севере и западе умеренные осадки. И в Одесской, Херсонской и Николаевской областях небо будет ясным. Средняя температура воздуха днем на юге в Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях составит +27…+29 °С. На севере страны столбики термометров поднимутся до +23…+26 °С, в остальных регионах — до +25…+27 °С.

Дожди отступили - синоптики прогнозируют в Одессе на завтра хорошую погоду - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

погода
прогноз погоды
Одесская ОГА
прогнозы
Одесса
Одесская область
синоптик
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку