Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 квітня

Одесити насолоджуються днем біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

На Великдень одеситів чекає теплий день без істотних опадів. Тим часом мешканцям області слід бути готовим до туману.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість повітря — 90%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Одеській області — 16 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

16 квітня, в Україні у низці областей очікується невеликий дощ. Та загалом, за даними синоптиків, на Великдень у більшості регіонів погода не готує неприємних сюрпризів. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.