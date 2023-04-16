Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 квітня

Дощитиме чи ні: якою буде погода в Одеській області на Великдень
16 квітня 2023 06:00
Одесити насолоджуються днем біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
На Великдень одеситів чекає теплий день без істотних опадів. Тим часом мешканцям області слід бути готовим до туману.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 90%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ.
- Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Прогноз погоди в Україні
16 квітня, в Україні у низці областей очікується невеликий дощ. Та загалом, за даними синоптиків, на Великдень у більшості регіонів погода не готує неприємних сюрпризів. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.