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Пойдет дождь или нет: какой будет погода в Одесской области на Пасху

16 апреля 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 апреля.
Одесситы наслаждаются днем возле моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Пасху одесситов ожидает теплый день без существенных осадков. Между тем, жителям области следует быть готовым к туману.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 90%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь.
  • Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Погода в Одесской области - 16 апреля. Фото:meteo.ua
Погода в Одесской области — 16 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

16 апреля в Украине в ряде областей ожидается небольшой дождь. В целом, по данным синоптиков, на Пасху в большинстве регионов погода не готовит неприятных сюрпризов. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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