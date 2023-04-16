Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 апреля.

Одесситы наслаждаются днем возле моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Пасху одесситов ожидает теплый день без существенных осадков. Между тем, жителям области следует быть готовым к туману.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 90%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Погода в Одесской области — 16 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

16 апреля в Украине в ряде областей ожидается небольшой дождь. В целом, по данным синоптиков, на Пасху в большинстве регионов погода не готовит неприятных сюрпризов. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.