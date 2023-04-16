Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 апреля.

Пойдет дождь или нет: какой будет погода в Одесской области на Пасху
16 апреля 2023 06:00
Одесситы наслаждаются днем возле моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Пасху одесситов ожидает теплый день без существенных осадков. Между тем, жителям области следует быть готовым к туману.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 90%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь.
- Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Прогноз погоды в Украине
16 апреля в Украине в ряде областей ожидается небольшой дождь. В целом, по данным синоптиков, на Пасху в большинстве регионов погода не готовит неприятных сюрпризов. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.