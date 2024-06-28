Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дощів не буде — синоптики порадували жителів Одеси погодою на сьогодні arrow

Дощів не буде — синоптики порадували жителів Одеси погодою на сьогодні

28 червня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 28 червня
Жінка на лавочці в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній день робочого тижня, 28 червня, в Одесі очікується спекотна погода без опадів. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть до +30°C вдень, тож варто взяти з собою окуляри та сонцезахисний крем. Вода у Чорном морі прогріється до комфортних +23 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +20...+22 °C, вдень +28...+30 °C.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура морської води +22...+23 °C.
Прогноз погоди в Одесі на 28 червня
Детальний проноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Бех опадів.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +17...+22°C, вдень +27...+32 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди на Одещині на 28 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
 

Прогноз погоди в Україні 28 червня

У п'ятницю, 28 червня, в Україні триватиме спека. Температура коливатиметься в діапазоні +26°С...+32°С. По всій країні очікується мінлива хмарність, буде сухо. Лише на Закарпатті пройдуть дощі з грозами.

Дощів не буде — синоптики порадували жителів Одеси погодою на сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні на 28 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

погода
Одеса
Одеська область
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024