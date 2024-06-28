Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 28 червня

Дощів не буде — синоптики порадували жителів Одеси погодою на сьогодні
В останній день робочого тижня, 28 червня, в Одесі очікується спекотна погода без опадів. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть до +30°C вдень, тож варто взяти з собою окуляри та сонцезахисний крем. Вода у Чорном морі прогріється до комфортних +23 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +20...+22 °C, вдень +28...+30 °C.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура морської води +22...+23 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Бех опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +17...+22°C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 28 червня
У п'ятницю, 28 червня, в Україні триватиме спека. Температура коливатиметься в діапазоні +26°С...+32°С. По всій країні очікується мінлива хмарність, буде сухо. Лише на Закарпатті пройдуть дощі з грозами.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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