Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 28 червня

Жінка на лавочці в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В останній день робочого тижня, 28 червня, в Одесі очікується спекотна погода без опадів. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть до +30°C вдень, тож варто взяти з собою окуляри та сонцезахисний крем. Вода у Чорном морі прогріється до комфортних +23 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +20...+22 °C, вдень +28...+30 °C.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура морської води +22...+23 °C.

Детальний проноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Бех опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +17...+22°C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.



Прогноз погоди в Україні 28 червня

У п'ятницю, 28 червня, в Україні триватиме спека. Температура коливатиметься в діапазоні +26°С...+32°С. По всій країні очікується мінлива хмарність, буде сухо. Лише на Закарпатті пройдуть дощі з грозами.

Детальний прогноз погоди в Україні на 28 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.