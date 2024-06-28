Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 28 июня

Дождей не будет — синоптики порадовали жителей Одессы погодой на сегодня
В последний день рабочей недели, 28 июня, в Одессе ожидается жаркая погода без осадков. Сегодня столбики термометров покажут до +30°C днем, поэтому следует взять с собой очки и солнцезащитный крем. Вода в Черном море прогреется до комфортных +23 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +20...+22 °C, днем +28...+30 °C.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура морской воды +22...+23 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Бех осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +17...+22°C, днем +27...+32°C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 28 июня
В пятницу, 28 июня, в Украине продлится жара. Температура будет колебаться в диапазоне +26°С…+32°С. По всей стране ожидается переменная облачность, сухо. Лишь в Закарпатье пройдут дожди с грозами.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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