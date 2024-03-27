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Досі чекає весни — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні

27 березня 2024 06:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Погода в Одесі і області сьогодні, 27 березня
Одесити гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Погода в Одесі сьогодні, 27 березня, буде прохолодною та похмурою. Сонце буде виглядати лише на деякий проміжок часу. Вранці можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +2 °С вночі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вранці слабкий туман
  • Температура вночі +1...+3 °С, вдень +8...+10 °С.

Схід сонця: 27 березня сонце зійшло о 05:46.
Захід сонця: 27 березня сонце зайде о 18:19.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 33 хвилини.

Досі чекає весни — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер північно-західний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -2...+3 °C,  вдень +8...+13 °C.
  • На автошляхах області під час опадів видимість до 500 м.
Досі чекає весни — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 27 березня

В Україні у середу, 27 березня, очікується тепла погода. Температура повітря вдень становитиме +10...+15 °C. Втім, українцям варто остерігатися сильних поривів вітру, які торкнуться низки областей. В західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с.

Народний синоптик додала, що в середу переважатиме антициклональний характер погоди. Антициклон Niklas не пропустить до України опади. В багатьох областях переважатиме суха, навіть сонячна погода. 
 

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