Погода в Одесі і області сьогодні, 27 березня

Одесити гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 27 березня, буде прохолодною та похмурою. Сонце буде виглядати лише на деякий проміжок часу. Вранці можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +2 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вранці слабкий туман

Температура вночі +1...+3 °С, вдень +8...+10 °С.

Схід сонця: 27 березня сонце зійшло о 05:46.

Захід сонця: 27 березня сонце зайде о 18:19.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 33 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі -2...+3 °C, вдень +8...+13 °C.

На автошляхах області під час опадів видимість до 500 м.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 27 березня

В Україні у середу, 27 березня, очікується тепла погода. Температура повітря вдень становитиме +10...+15 °C. Втім, українцям варто остерігатися сильних поривів вітру, які торкнуться низки областей. В західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с.



Народний синоптик додала, що в середу переважатиме антициклональний характер погоди. Антициклон Niklas не пропустить до України опади. В багатьох областях переважатиме суха, навіть сонячна погода.

