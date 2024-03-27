Погода в Одесі і області сьогодні, 27 березня

Досі чекає весни — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 27 березня, буде прохолодною та похмурою. Сонце буде виглядати лише на деякий проміжок часу. Вранці можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +2 °С вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вранці слабкий туман
- Температура вночі +1...+3 °С, вдень +8...+10 °С.
Схід сонця: 27 березня сонце зійшло о 05:46.
Захід сонця: 27 березня сонце зайде о 18:19.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 33 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер північно-західний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -2...+3 °C, вдень +8...+13 °C.
- На автошляхах області під час опадів видимість до 500 м.
Погода в Україні 27 березня
В Україні у середу, 27 березня, очікується тепла погода. Температура повітря вдень становитиме +10...+15 °C. Втім, українцям варто остерігатися сильних поривів вітру, які торкнуться низки областей. В західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с.
Народний синоптик додала, що в середу переважатиме антициклональний характер погоди. Антициклон Niklas не пропустить до України опади. В багатьох областях переважатиме суха, навіть сонячна погода.
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