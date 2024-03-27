Погода в Одессе и области сегодня, 27 марта

До сих пор ждет весны — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 27 марта, будет прохладной и пасмурной. Солнце будет выглядывать лишь на некоторое время. Утром возможен слабый туман. Температура воздуха будет +9 °С днем и +2 °С ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Утром слабый туман
- Температура ночью +1...+3°С, днем +8...+10°С.
Восход: 27 марта солнце взошло в 05:46.
Заход: 27 марта солнце зайдет в 18:19.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 33 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер северо-западный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -2...+3°C, днем +8...+13°C.
- На автодорогах области при осадках видимость до 500 м.
Погода в Украине 27 марта
В Украине в среду, 27 марта, ожидается теплая погода. Температура воздуха днем +10...+15 °C. Впрочем, украинцам следует опасаться сильных порывов ветра, которые коснутся ряда областей. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 м/с.
Народный синоптик добавила, что в среду будет преобладать антициклональный характер погоды. Антициклон Niklas не пропустит в Украину осадки. Во многих областях будет преобладать сухая, даже солнечная погода.
Читайте Новини.LIVE!