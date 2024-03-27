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До сих пор ждет весны — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня

27 марта 2024 06:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Погода в Одессе и области сегодня, 27 марта
Одесситы гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Погода в Одессе сегодня, 27 марта, будет прохладной и пасмурной. Солнце будет выглядывать лишь на некоторое время. Утром возможен слабый туман. Температура воздуха будет +9 °С днем и +2 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Утром слабый туман
  • Температура ночью +1...+3°С, днем +8...+10°С.

Восход: 27 марта солнце взошло в 05:46.
Заход: 27 марта солнце зайдет в 18:19.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 33 минуты.

До сих пор ждет весны — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер северо-западный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -2...+3°C, днем +8...+13°C.
  • На автодорогах области при осадках видимость до 500 м.
До сих пор ждет весны — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня - фото 2
Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 27 марта

В Украине в среду, 27 марта, ожидается теплая погода. Температура воздуха днем +10...+15 °C. Впрочем, украинцам следует опасаться сильных порывов ветра, которые коснутся ряда областей. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 м/с.

Народный синоптик добавила, что в среду будет преобладать антициклональный характер погоды. Антициклон Niklas не пропустит в Украину осадки. Во многих областях будет преобладать сухая, даже солнечная погода.

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