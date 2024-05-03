Доведеться дістати повербанки — хто з одеситів буде до вечора без світла

В Одесі сотням споживачам відключать світло до вечора. Ілюстративне фото: Pvproductions

Сьогодні, 3 травня, тисячі одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, проте декому навіть раніше. Зазначимо, що час може змінюватися в залежності від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

Авдєєва-Чорноморського, 24 — 159а,

Жаботинського, 1 — 57,

Юхима Геллера, 12 — 90,

Недєліна, 1 — 97а,

Петрашевського, 15 — 36,

пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а,

пров. Костелівській, 2 — 8,

Бригадна, 23 — 55,

Гвардійська, 7 — 21а,

Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,

Штурвальна, 15 — 21б.

Роботи до 17:00.

Абрикосова, 4 — 105а,

Дубовий Гай, 2 — 57,

Лігінська (Макаренка), 1 — 33,

Писарева, 28 — 40в,

Рівності, 88, 91, 98 — 104, 195,

пров. 1-й Рівності, 90,

пров. Абрикосовий, 1 — 29,

пров. Рівності, 92,

Фонтанська дорога, 106/корп.37 та 40,

пров. Янтарний, 6 — 8,

Тімірязєва, 34.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

Маріїнська, 6,

Марінеско узвіз, 6 — 18.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві енергетики розповіли, яким мусить бути тариф на електричну енергію для населення. Стримування цін унеможливлює необхідні надходження для забезпечення власними генеруючими потужностями.

Також ми писали, що у травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.



Додамо, що в Україні постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. Йдеться про пропозиції 12 компаній на ринку блакитного палива.