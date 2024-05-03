Доведеться дістати повербанки — хто з одеситів буде до вечора без світла
Сьогодні, 3 травня, тисячі одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, проте декому навіть раніше. Зазначимо, що час може змінюватися в залежності від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- Авдєєва-Чорноморського, 24 — 159а,
- Жаботинського, 1 — 57,
- Юхима Геллера, 12 — 90,
- Недєліна, 1 — 97а,
- Петрашевського, 15 — 36,
- пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а,
- пров. Костелівській, 2 — 8,
- Бригадна, 23 — 55,
- Гвардійська, 7 — 21а,
- Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,
- Штурвальна, 15 — 21б.
Роботи до 17:00.
- Абрикосова, 4 — 105а,
- Дубовий Гай, 2 — 57,
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33,
- Писарева, 28 — 40в,
- Рівності, 88, 91, 98 — 104, 195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1 — 29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37 та 40,
- пров. Янтарний, 6 — 8,
- Тімірязєва, 34.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- Маріїнська, 6,
- Марінеско узвіз, 6 — 18.
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві енергетики розповіли, яким мусить бути тариф на електричну енергію для населення. Стримування цін унеможливлює необхідні надходження для забезпечення власними генеруючими потужностями.
Також ми писали, що у травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.
Додамо, що в Україні постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. Йдеться про пропозиції 12 компаній на ринку блакитного палива.
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