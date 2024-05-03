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Доведеться дістати повербанки — хто з одеситів буде до вечора без світла

3 травня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Доведеться дістати повербанки — хто з одеситів буде до вечора без світла
В Одесі сотням споживачам відключать світло до вечора. Ілюстративне фото: Pvproductions
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 3 травня, тисячі одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонт й електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, проте декому навіть раніше. Зазначимо, що час може змінюватися в залежності від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:    

  • Авдєєва-Чорноморського, 24 — 159а, 
  • Жаботинського, 1 — 57, 
  • Юхима Геллера, 12 — 90,  
  • Недєліна, 1 — 97а, 
  • Петрашевського, 15 — 36, 
  • пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а, 
  • пров. Костелівській, 2 — 8, 
  • Бригадна, 23 — 55,  
  • Гвардійська, 7 — 21а,  
  • Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12, 
  • Штурвальна, 15 — 21б.  
    Роботи до 17:00.
  • Абрикосова, 4 — 105а, 
  • Дубовий Гай, 2 — 57, 
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33, 
  • Писарева, 28 — 40в, 
  • Рівності, 88, 91, 98 — 104, 195, 
  • пров. 1-й Рівності, 90, 
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29, 
  • пров. Рівності, 92, 
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37 та 40,  
  • пров. Янтарний, 6 — 8, 
  • Тімірязєва, 34.  
    Роботи до 19:00

Центральний РЕМ: 

  • Маріїнська, 6, 
  • Марінеско узвіз, 6 — 18. 
    Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві енергетики розповіли, яким мусить бути тариф на електричну енергію для населення. Стримування цін унеможливлює необхідні надходження для забезпечення власними генеруючими потужностями.

Також ми писали, що у травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.

Додамо, що в Україні постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. Йдеться про пропозиції 12 компаній на ринку блакитного палива.

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