Придется достать повербанки — кто из одесситов будет до вечера без света

В Одессе сотням потребителей отключат свет до вечера. Иллюстративное фото: Pvproductions

Сегодня, 3 мая, тысячи одесситов, подключенных к центральной и южной энергораспределительных сетях, остались без света. Энергетики сейчас производят ремонт и электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00, однако некоторым даже раньше. Отметим, что время может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

Авдеева-Черноморского, 24 — 159а,

Жаботинского, 1 — 57,

Ефима Геллера, 12 — 90,

Неделина, 1 — 97а,

Петрашевского, 15 — 36,

пров. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а,

пров. Костелевский, 2 — 8,

Бригадная, 23 — 55,

Гвардейская, 7 — 21а,

Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,

Штурвальная, 15 — 21б.

Работы до 17:00.

Абрикосовая, 4 — 105а,

Дубовая Роща, 2 — 57,

Лигинская (Макаренко), 1 — 33,

Писарева, 28 — 40в,

Равенства, 88, 91, 98 — 104, 195,

пров. 1-й Равенства, 90,

пров. Абрикосовый, 1 — 29,

пров. Равенства, 92,

Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40,

пров. Янтарный, 6 — 8,

Тимирязева, 34.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

Мариинская, 6,

Маринеско спуск, 6 — 18.

Работы до 18:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в Министерстве энергетики рассказали, каким должен быть тариф на электрическую энергию для населения. Сдерживание цен делает невозможным необходимые поступления для обеспечения собственными генерирующими мощностями.

Также мы писали, что в мае 2024 года граждане, имеющие право на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг, получат меньший размер. Это связано со сроками отопительного сезона, завершившегося в середине предыдущего месяца.



Добавим, что в Украине поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года. Речь идет о предложениях 12 компаний на рынке голубого топлива.