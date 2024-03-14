Погода в Одесі і області сьогодні: 14 березня

Жінка укривається від дощу під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 14 березня, буде прохолодною та вологою, синоптики передають дощі. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +3 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно.

Вдень невеликий дощ, вночі може посилитися.

Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С тепла.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Схід сонця: 14 березня сонце зійшло о 06:11.

Захід сонця: 14 березня сонце зайде о 18:02.

Тривалість світлового дня: 11 годин і 48 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +1...+4 °C, вдень +3...+8 °C тепла.

На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, вночі та вранці — ожеледиця.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 14 березня

Наразі в більшості областей України триває волога та свіжа погода —14 березня очікується дощ з мокрим снігом чи щільна волога хмарність.

Сильний південно-східний вітер може спостерігатися лише в східних областях та Приазов'ї, в той час як на інших територіях очікується помірний чи слабкий вітер.

Температура повітря 14 березня становитиме +3...+8 °C, а на Закарпатті та півдні Криму +9...+14 °C.