Погода в Одесі і області сьогодні: 14 березня

Доведеться мерзнути — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 14 березня, буде прохолодною та вологою, синоптики передають дощі. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +3 °С вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно.
- Вдень невеликий дощ, вночі може посилитися.
- Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С тепла.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Схід сонця: 14 березня сонце зійшло о 06:11.
Захід сонця: 14 березня сонце зайде о 18:02.
Тривалість світлового дня: 11 годин і 48 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +1...+4 °C, вдень +3...+8 °C тепла.
- На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, вночі та вранці — ожеледиця.
Погода в Україні на 14 березня
Наразі в більшості областей України триває волога та свіжа погода —14 березня очікується дощ з мокрим снігом чи щільна волога хмарність.
Сильний південно-східний вітер може спостерігатися лише в східних областях та Приазов'ї, в той час як на інших територіях очікується помірний чи слабкий вітер.
Температура повітря 14 березня становитиме +3...+8 °C, а на Закарпатті та півдні Криму +9...+14 °C.
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