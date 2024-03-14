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Доведеться мерзнути — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

14 березня 2024 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні: 14 березня
Жінка укривається від дощу під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 14 березня, буде прохолодною та вологою, синоптики передають дощі. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +3 °С вночі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Вдень невеликий дощ, вночі може посилитися.
  • Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С тепла.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Схід сонця: 14 березня сонце зійшло о 06:11.
Захід сонця: 14 березня сонце зайде о 18:02.
Тривалість світлового дня: 11 годин і 48 хвилини.

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Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +1...+4 °C,  вдень +3...+8 °C тепла.
  • На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, вночі та вранці —  ожеледиця.
Пориви вітру та сильний дощ — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 14 березня

Наразі в більшості областей України триває волога та свіжа погода —14 березня очікується дощ з мокрим снігом чи щільна волога хмарність. 

Сильний південно-східний вітер може спостерігатися лише в східних областях та Приазов'ї, в той час як на інших територіях очікується помірний чи слабкий вітер.

Температура повітря 14 березня становитиме +3...+8 °C, а на Закарпатті та півдні Криму +9...+14 °C.

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