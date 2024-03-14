Погода в Одессе и области сегодня: 14 марта

Женщина укрывается от дождя под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 14 марта, будет прохладной и влажной, синоптики передают дожди. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +3 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Погода в Одессе

Облачно.

Днем небольшой дождь, ночью может усилиться.

Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С тепла.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Восход: 14 марта солнце взошло в 06:11.

Заход: 14 марта солнце зайдет в 18:02.

Продолжительность светового дня: 11 часов и 48 минут .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +1...+4 °C, днем +3...+8 °C тепла.

На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром - гололедица.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 14 марта

В большинстве областей Украины продолжается влажная и свежая погода — 14 марта ожидается дождь с мокрым снегом или плотная влажная облачность.

Сильный юго-восточный ветер может наблюдаться только в восточных областях и в Приазовье, в то время как на других территориях ожидается умеренный или слабый ветер.

Температура воздуха 14 марта составит +3...+8 °C, а в Закарпатье и юге Крыма +9...+14 °C.