Погода в Одессе и области сегодня: 14 марта

Придется мерзнуть — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 14 марта, будет прохладной и влажной, синоптики передают дожди. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +3 °С ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .
Погода в Одессе
- Облачно.
- Днем небольшой дождь, ночью может усилиться.
- Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С тепла.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Восход: 14 марта солнце взошло в 06:11.
Заход: 14 марта солнце зайдет в 18:02.
Продолжительность светового дня: 11 часов и 48 минут .
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +1...+4 °C, днем +3...+8 °C тепла.
- На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром - гололедица.
Погода в Украине на 14 марта
В большинстве областей Украины продолжается влажная и свежая погода — 14 марта ожидается дождь с мокрым снегом или плотная влажная облачность.
Сильный юго-восточный ветер может наблюдаться только в восточных областях и в Приазовье, в то время как на других территориях ожидается умеренный или слабый ветер.
Температура воздуха 14 марта составит +3...+8 °C, а в Закарпатье и юге Крыма +9...+14 °C.
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