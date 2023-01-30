Доведеться платити більше: в Одесі підняли тарифи за вивіз сміття

Ціни зросли майже вдвічі

Тепер жителям Малиновського району Одеси доведеться платити за вивіз сміття майже вдвічі більше. За вивіз куба сміття платитимуть 128 грн.

Таке рішення ухвалили на виконавчому засіданні Одеської міської ради.

Якщо з 2020 року розмір плати за вивезення сміття комунальним підприємством "Одескомунтранс" передбачався 98 гривень на людину за рік, то тепер становитиме 128 гривень. При цьому для мешканців багатоквартирних будинків та для мешканців приватного сектору тариф як був, так й залишиться різним.

Якщо мешканці багатоквартирних будинків платитимуть 34 гривні з людини в місяць проти 24 у 2020 році, то для мешканців приватного сектору вивезення сміття подорожчало до 59 гривень на людину в місяць з 39 гривень.

Ціни в приватних компаніях

У приватних керівних компаній вартість вивезення сміття подорожчала майже вдвічі. Зміни внесли до тарифів на послуги, що надаються компаніями "Кліар-Сіті" (раніше "Союз") та "Еко-Ренесанс". Наразі й компанія "ТВ-Серрус" (Приморський район) переглянула тарифи.

У Приморському районі загальний розмір тарифу планується у 34,71 гривні на місяць для мешканців багатоповерхівок на місяць, а для одеситів, які проживають у приватному секторі, — 59,93 гривні.

Для користувачів послугами "Еко-Ренесанс" плата становить:

багатоквартирних житлових будинків — 35,49 грн/міс. за одну особу;

приватного сектору — 61,26 грн/міс. за одну особу.

Ця компанія обслуговує Суворівський район.

Для користувачів послугами "Кліар-Сіті":

мешканців багатоповерхівок — 33,99 грн/міс. за одну особу;

приватного сектора — 58,68 грн/міс. за одну людину.

Ця компанія обслуговує Київський район.

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