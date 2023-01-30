Придется платить больше: в Одессе подняли тарифы за вывоз мусора

Цены выросли почти вдвое

Теперь жителям Малиновского района Одессы придется платить за вывоз мусора почти вдвое больше. За вывоз куба мусора будут платить 128 грн.

Такое решение было принято на исполнительном заседании Одесского городского совета.

Если с 2020 года размер платы за вывоз мусора коммунальным предприятием "Одескоммунтранс" предусматривался 98 гривен на человека в год, то теперь будет составлять 128 гривен. При этом для жителей многоквартирных домов и жителей частного сектора тариф как был, так и останется разным.

Если жители многоквартирных домов будут платить 34 гривны с человека в месяц против 24 в 2020 году, то для жителей частного сектора вывоз мусора подорожал до 59 гривен на человека в месяц с 39 гривен.

Цены в частных компаниях

У частных управляющих компаний стоимость вывоза мусора подорожала почти вдвое. Изменения внесли в тарифы на услуги, предоставляемые компаниями "Клиар-Сити" (ранее "Союз") и "Эко-Ренессанс". Пока и компания "ТВ-Серрус" (Приморский район) пересмотрела тарифы.

В Приморском районе общий размер тарифа планируется в 34,71 гривны в месяц для жителей многоэтажек в месяц, а для одесситов, проживающих в частном секторе, - 59,93 гривны.

Для пользователей услугами "Эко-Ренессанс" плата составляет:

многоквартирных жилых домов — 35,49 грн/мес. за одного человека;

частного сектора — 61,26 грн/мес. за одного человека.

Эта компания обслуживает Суворовский район.

Для пользователей услугами "Клиар-Сити":

жителей многоэтажек — 33,99 грн/мес. за одного человека;

частного сектора — 58,68 грн/мес. за одного человека.

Эта компания обслуживает Киевский район.

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