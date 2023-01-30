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Придется платить больше: в Одессе подняли тарифы за вывоз мусора

30 января 2023 14:03
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук
Придется платить больше: в Одессе подняли тарифы за вывоз мусора
Цены выросли почти вдвое
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук

Теперь жителям Малиновского района Одессы придется платить за вывоз мусора почти вдвое больше. За вывоз куба мусора будут платить 128 грн.

Такое решение было принято на исполнительном заседании Одесского городского совета.

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Если с 2020 года размер платы за вывоз мусора коммунальным предприятием "Одескоммунтранс" предусматривался 98 гривен на человека в год, то теперь будет составлять 128 гривен. При этом для жителей многоквартирных домов и жителей частного сектора тариф как был, так и останется разным.

Если жители многоквартирных домов будут платить 34 гривны с человека в месяц против 24 в 2020 году, то для жителей частного сектора вывоз мусора подорожал до 59 гривен на человека в месяц с 39 гривен.

Цены в частных компаниях

У частных управляющих компаний стоимость вывоза мусора подорожала почти вдвое. Изменения внесли в тарифы на услуги, предоставляемые компаниями "Клиар-Сити" (ранее "Союз") и "Эко-Ренессанс". Пока и компания "ТВ-Серрус" (Приморский район) пересмотрела тарифы.

В Приморском районе общий размер тарифа планируется в 34,71 гривны в месяц для жителей многоэтажек в месяц, а для одесситов, проживающих в частном секторе, - 59,93 гривны.

Для пользователей услугами "Эко-Ренессанс" плата составляет:

  • многоквартирных жилых домов — 35,49 грн/мес. за одного человека;
  • частного сектора — 61,26 грн/мес. за одного человека.

Эта компания обслуживает Суворовский район.

Для пользователей услугами "Клиар-Сити":

  • жителей многоэтажек — 33,99 грн/мес. за одного человека;
  • частного сектора — 58,68 грн/мес. за одного человека.

Эта компания обслуживает Киевский район.

Напомним, с 1 января 2023 года в полном объеме вступил в силу закон Украины, запрещающий распространять полиэтиленовые пакеты. Речь идет о таких, толщина которых до 50 мкм. Это тонкие и сверхтонкие полиэтиленовые сумки, известные как "маечки", или маленькие пакеты для безделушек. По закону такой пластик нельзя использовать для первичной упаковки, иначе — штраф. Как соблюдают требования закона в Одессе и как не попасть на денежное наказание — узнавали журналисты Новини.LIVE

 

 

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