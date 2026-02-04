Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Довгоочікуване потепління — погода в Одесі сьогодні

Довгоочікуване потепління — погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 05:46
Погода в Одесі 4 лютого 2026: потепління та сильний вітер
Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 лютого, в Одесі нарешті стане тепліше. Однак погода готує неприємний сюрприз у вигляді сильного вітру. Жителям та гостям міста краще бути обачними, та вдягатися тепліше. Крім того, варто обмежити пересування під деревами.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі температура буде від -5 до -7 °C, вдень буде від 0 °C до +2°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликі опади, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -5 С° до -10 С°, на півночі до -15 С°. Вдень буде від 0 С° до +5 °C, на півночі від 0 до -5 °C. На автошляхах видимість добра.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 4 лютого

  • Ясна й сонячна погода вдень віщувала ранній прихід весни.
  • Рясний сніг на Тимофія вважали знаком доброго врожаю зернових.
  • Якщо цього дня падав сніг, очікували щедрі врожаї влітку та восени.
  • Хуртовина на Тимофія означала, що негода затримається щонайменше на тиждень.
  • Снам, які наснилися в ніч на Тимофія, приписували пророче значення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що харків'ян попереджають про сильні морози. Також ми писали про те, що бабак Тимко навіщував коли в Україну прийде весна.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації