Погода в Одесі 4 лютого 2026: потепління та сильний вітер

Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 лютого, в Одесі нарешті стане тепліше. Однак погода готує неприємний сюрприз у вигляді сильного вітру. Жителям та гостям міста краще бути обачними, та вдягатися тепліше. Крім того, варто обмежити пересування під деревами.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі температура буде від -5 до -7 °C, вдень буде від 0 °C до +2°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликі опади, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -5 С° до -10 С°, на півночі до -15 С°. Вдень буде від 0 С° до +5 °C, на півночі від 0 до -5 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 4 лютого

Ясна й сонячна погода вдень віщувала ранній прихід весни.

Рясний сніг на Тимофія вважали знаком доброго врожаю зернових.

Якщо цього дня падав сніг, очікували щедрі врожаї влітку та восени.

Хуртовина на Тимофія означала, що негода затримається щонайменше на тиждень.

Снам, які наснилися в ніч на Тимофія, приписували пророче значення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що харків'ян попереджають про сильні морози. Також ми писали про те, що бабак Тимко навіщував коли в Україну прийде весна.