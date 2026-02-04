Погода в Одесі 4 лютого 2026: потепління та сильний вітер

Довгоочікуване потепління — погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 4 лютого, в Одесі нарешті стане тепліше. Однак погода готує неприємний сюрприз у вигляді сильного вітру. Жителям та гостям міста краще бути обачними, та вдягатися тепліше. Крім того, варто обмежити пересування під деревами.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі температура буде від -5 до -7 °C, вдень буде від 0 °C до +2°C.
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликі опади, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -5 С° до -10 С°, на півночі до -15 С°. Вдень буде від 0 С° до +5 °C, на півночі від 0 до -5 °C. На автошляхах видимість добра.
Прикмети на 4 лютого
- Ясна й сонячна погода вдень віщувала ранній прихід весни.
- Рясний сніг на Тимофія вважали знаком доброго врожаю зернових.
- Якщо цього дня падав сніг, очікували щедрі врожаї влітку та восени.
- Хуртовина на Тимофія означала, що негода затримається щонайменше на тиждень.
- Снам, які наснилися в ніч на Тимофія, приписували пророче значення.
