Україна
Долгожданное потепление — погода в Одессе сегодня

Долгожданное потепление — погода в Одессе сегодня

ru
Дата публикации 4 февраля 2026 05:46
Погода в Одессе 4 февраля 2026 года: потепление и сильный ветер
Люди идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 февраля, в Одессе наконец-то станет теплее. Однако погода готовит неприятный сюрприз в виде сильного ветра. Жителям и гостям города лучше быть осмотрительными, и одеваться теплее. Кроме того, стоит ограничить передвижение под деревьями.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура будет от -5 до -7 °C, днем будет от 0 °C до +2°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -5 С° до -10 С°, на севере до -15 С°. Днем будет от 0 С° до +5 °C, на севере от 0 до -5 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 4 февраля

  • Ясная и солнечная погода днем предвещала ранний приход весны.
  • Обильный снег на Тимофея считали знаком хорошего урожая зерновых.
  • Если в этот день падал снег, ожидали щедрые урожаи летом и осенью.
  • Метель на Тимофея означала, что непогода задержится минимум на неделю.
  • Снам, которые приснились в ночь на Тимофея, приписывали пророческое значение.

Напомним, мы сообщали, что харьковчан предупреждают о сильных морозах. Также мы писали о том, что сурок Тимка навещал когда в Украину придет весна.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
