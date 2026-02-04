Погода в Одессе 4 февраля 2026 года: потепление и сильный ветер

Люди идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 февраля, в Одессе наконец-то станет теплее. Однако погода готовит неприятный сюрприз в виде сильного ветра. Жителям и гостям города лучше быть осмотрительными, и одеваться теплее. Кроме того, стоит ограничить передвижение под деревьями.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура будет от -5 до -7 °C, днем будет от 0 °C до +2°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -5 С° до -10 С°, на севере до -15 С°. Днем будет от 0 С° до +5 °C, на севере от 0 до -5 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 4 февраля

Ясная и солнечная погода днем предвещала ранний приход весны.

Обильный снег на Тимофея считали знаком хорошего урожая зерновых.

Если в этот день падал снег, ожидали щедрые урожаи летом и осенью.

Метель на Тимофея означала, что непогода задержится минимум на неделю.

Снам, которые приснились в ночь на Тимофея, приписывали пророческое значение.

