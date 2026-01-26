Відео
Головна Одеса Довготривалі відключення світла на Одещині — ситуація зараз

Довготривалі відключення світла на Одещині — ситуація зараз

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 09:20
Відключення світла в Одесі: в ОВА пояснили причину проблеми
Фахівець ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині одна з найважчих ситуацій з енергосистемою. Області не вистачає власної генерації електроенергії. Тому заяви про "продаж" світла — маніпуляція, його просто немає в потрібних обсягах. Регіон залежить від транзитних мереж, які регулярно пошкоджує ворог.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Читайте також:

Тривалі відключення світла

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пояснив, що область має дуже обмежену власну генерацію і не може самостійно покрити потреби населення. Нині близько 20–23% електроенергії в області дають сонячні та вітрові станції. Цього критично мало для такого великого регіону.

"Кажуть, що ми продаємо електроенергію. Але її навіть до нас не може дійти. У нас немає достатньої генерації, щоб забезпечити Одесу", — наголосив Кіпер.

Він пояснив, що Одеса сильно залежить від транзитних підстанцій. У тому числі в інших областях. Коли ворог їх пошкоджує, регіон одразу відчуває дефіцит.

"700 кілометрів область — від Рені до Кривого Озера. Для такого регіону цієї генерації просто не вистачає", — зазначив очільник ОВА.

Вирішення проблеми

Кіпер додав, що влада разом із міжнародними партнерами та бізнесом працює над збільшенням сонячної й вітрової генерації. Для цього залучають кредити та технічну допомогу. Водночас він визнав, що людям важко залишатися без світла по кілька діб, особливо після років життя в умовах стабільного комфорту.

"Коли пошкоджені транзитні підстанції, навіть в інших областях, електроенергії нам, звісно, не вистачає. Технічно це складно пояснити, але проблема саме в цьому. На жаль, негативні дописи в соцмережах набирають більше переглядів і швидше розходяться, ніж спроби пояснити реальну ситуацію та роботу наших енергетиків", — зауважив Кіпер.

Нагадаємо, ми повідомляли, що минулий тиждень був одним із найважчих для енергосистеми України. Також ми писали про те, чому у Києві не курсує повноцінно транспорт під час блекаутів.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси енергетика світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
