Україна
Долговременные отключения света на Одесчине — ситуация сейчас

Долговременные отключения света на Одесчине — ситуация сейчас

ru
Дата публикации 26 января 2026 09:20
Отключение света в Одессе: в ОВА объяснили причину проблемы
Специалист ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области одна из самых тяжелых ситуаций с энергосистемой. Области не хватает собственной генерации электроэнергии. Поэтому заявления о "продаже" света — манипуляция, его просто нет в нужных объемах. Регион зависит от транзитных сетей, которые регулярно повреждает враг.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер в интервью Наталье Мосейчук.

Читайте также:

Длительные отключения света

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер объяснил, что область имеет очень ограниченную собственную генерацию и не может самостоятельно покрыть потребности населения. Сейчас около 20-23% электроэнергии в области дают солнечные и ветровые станции. Этого критически мало для такого большого региона.

"Говорят, что мы продаем электроэнергию. Но ее даже до нас не может дойти. У нас нет достаточной генерации, чтобы обеспечить Одессу", — подчеркнул Кипер.

Он пояснил, что Одесса сильно зависит от транзитных подстанций. В том числе в других областях. Когда враг их повреждает, регион сразу испытывает дефицит.

"700 километров область — от Рени до Кривого Озера. Для такого региона этой генерации просто не хватает", — отметил глава ОВА.

Решение проблемы

Кипер добавил, что власти вместе с международными партнерами и бизнесом работают над увеличением солнечной и ветровой генерации. Для этого привлекают кредиты и техническую помощь. В то же время он признал, что людям трудно оставаться без света по несколько суток, особенно после лет жизни в условиях стабильного комфорта.

"Когда повреждены транзитные подстанции, даже в других областях, электроэнергии нам, конечно, не хватает. Технически это сложно объяснить, но проблема именно в этом. К сожалению, негативные сообщения в соцсетях набирают больше просмотров и быстрее расходятся, чем попытки объяснить реальную ситуацию и работу наших энергетиков", — отметил Кипер.

Напомним, мы сообщали, что прошедшая неделя была одной из самых тяжелых для энергосистемы Украины. Также мы писали о том, почему в Киеве не курсирует полноценно транспорт во время блэкаутов.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы энергетика свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
