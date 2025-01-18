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Дрони РФ у Румунії — нові місця падіння після атаки на Одещину

18 січня 2025 15:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Румунії знайдено уламки російських дронів
Уламки ударних дронів. Фото ілюстративне: border.gov.md
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Румунії знайшли нове місце падіння уламків російських дронів-камікадзе, якими окупанти атакували Одещину в ніч на 17 січня. Рештки безпілотників знайдено в повітах Тулча та Ботошані.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії

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Допис міністерства. Фото: скриншот

Російські дрони впали у Румунії

Як повідомило Міністерство оборони Румунії, рештки дронів російського виробництва типу Geran-1/2 знайдено в двох місцях: між населеними пунктами Чаталкіой і Тудор-Владимиреску (повіт Ботошані) та на південь від Кілія-Веке (повіт Тулча).

Згідно з їхніми даними, дрони не завдали шкоди в Румунії, проте в Одеській області пошкоджено фасади будівель та один житловий будинок.

Атака на Одещину 17 січня

Зазначимо, під час атаки військові фіксували дві групи дронів, що рухалися з акваторії Чорного моря до різних районів області. Одна група прямувала до Ізмаїла. У зв'язку із загрозою Румунія підняла два винищувачі F-16, щоб реагувати на можливі інциденти в повітряному просторі.

Міністерство оборони Румунії неодноразово наголошувало на небезпеці, яку становлять російські атаки, адже уламки дронів неодноразово виявлялися поблизу населених пунктів країни.

Нагадаємо, Україна в ніч на суботу відбила масштабну атаку Росії. Також ми писали, що невідомі дрони атакували Смоленську та Тульську області РФ. 

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