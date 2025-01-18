В Румынии найдены обломки российских дронов

Обломки ударных дронов. Фото иллюстративное: border.gov.md

В Румынии нашли новое место падения обломков российских дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали Одесскую область в ночь на 17 января. Остатки беспилотников найдены в уездах Тулча и Ботошани.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

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Приложение министерства. Фото: скриншот

Российские дроны упали в Румынии

Как сообщило Министерство обороны Румынии, остатки дронов российского производства типа Geran-1/2 найдены в двух местах: между населенными пунктами Чаталкиой и Тудор-Владимиреску (уезд Ботошани) и к югу от Килия-Веке (уезд Тулча).

Согласно их данным, дроны не нанесли ущерб в Румынии, однако в Одесской области повреждены фасады зданий и один жилой дом.

Атака на Одесскую область 17 января

Отметим, во время атаки военные фиксировали две группы дронов, которые двигались из акватории Черного моря в разные районы области. Одна группа направлялась в Измаил. В связи с угрозой Румыния подняла два истребителя F-16, чтобы реагировать на возможные инциденты в воздушном пространстве.

Министерство обороны Румынии неоднократно подчеркивало опасность, которую представляют российские атаки, ведь обломки дронов неоднократно обнаруживались вблизи населенных пунктов страны.

Напомним, Украина в ночь на субботу отразила масштабную атаку России. Также мы писали, что неизвестные дроны атаковали Смоленскую и Тульскую области РФ.