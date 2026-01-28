Відео
Друга ніч ударів по Одесі — що відомо про наслідки

Друга ніч ударів по Одесі — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 09:02
Нічна атака дронів на Одесу: пожежі та поранені
Наслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНС Одещини

Одеса другу ніч поспіль перебувала під російськими ударами. Внаслідок атаки, 28 січня, пошкоджено житлові будинки та релігійні споруди. Є поранені серед мирних мешканців. На місцях працюють усі оперативні служби.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки атаки

Цієї ночі російські війська знову завдали удару по Одещині дронами-камікадзе. Внаслідок влучань сталися руйнування з подальшим загоранням будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Там вибиті вікна та зруйнована оранжерея. Крім того, пошкоджень зазнали складські й адміністративні будівлі, а також автомобілі. У житлових районах зафіксовано руйнування будинків. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Атака на Одесу 28 січня
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

За попередніми даними, постраждали троє людей. 21-річного хлопця госпіталізували з осколковим пораненням, його стан — середньої важкості. Двом чоловікам віком 67 та 80 років медики надали допомогу на місці, у них діагностували черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовилися.

Атака на Одесу 28 січня
Рятувальники оглядають наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Усі пожежі станом на ранок ліквідовані. До робіт залучали сили ДСНС — 30 одиниць техніки та 106 рятувальників. На місцях триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень.

Атака на Одесу 28 січня
Пожежник на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що через російську атаку на Київщині загинули двоє людей. Також ми писали, що внаслідок ворожого обстрілу у Запоріжжі пошкоджено понад 100 квартир.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
