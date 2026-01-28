Нічна атака дронів на Одесу: пожежі та поранені

Друга ніч ударів по Одесі — що відомо про наслідки
Одеса другу ніч поспіль перебувала під російськими ударами. Внаслідок атаки, 28 січня, пошкоджено житлові будинки та релігійні споруди. Є поранені серед мирних мешканців. На місцях працюють усі оперативні служби.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Наслідки атаки
Цієї ночі російські війська знову завдали удару по Одещині дронами-камікадзе. Внаслідок влучань сталися руйнування з подальшим загоранням будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Там вибиті вікна та зруйнована оранжерея. Крім того, пошкоджень зазнали складські й адміністративні будівлі, а також автомобілі. У житлових районах зафіксовано руйнування будинків. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
За попередніми даними, постраждали троє людей. 21-річного хлопця госпіталізували з осколковим пораненням, його стан — середньої важкості. Двом чоловікам віком 67 та 80 років медики надали допомогу на місці, у них діагностували черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовилися.
Усі пожежі станом на ранок ліквідовані. До робіт залучали сили ДСНС — 30 одиниць техніки та 106 рятувальників. На місцях триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень.
