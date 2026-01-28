Видео
Главная Одесса Вторая ночь ударов по Одессе — что известно о последствиях

Вторая ночь ударов по Одессе — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 09:02
Ночная атака дронов на Одессу: пожары и раненые
Последствия атаки на Одессу. Фото: ГСЧС Одесской области

Одесса вторую ночь подряд находилась под российскими ударами. В результате атаки, 28 января, повреждены жилые дома и религиозные сооружения. Есть раненые среди мирных жителей. На местах работают все оперативные службы.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия атаки

Этой ночью российские войска снова нанесли удар по Одесской области дронами-камикадзе. В результате попаданий произошли разрушения с последующим возгоранием здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Там выбиты окна и разрушена оранжерея. Кроме того, повреждения получили складские и административные здания, а также автомобили. В жилых районах зафиксированы разрушения домов. Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Атака на Одесу 28 січня
Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительным данным, пострадали три человека. 21-летнего парня госпитализировали с осколочным ранением, его состояние — средней тяжести. Двум мужчинам в возрасте 67 и 80 лет медики оказали помощь на месте, у них диагностировали черепно-мозговую травму и острую реакцию на стресс, от госпитализации они отказались.

Атака на Одесу 28 січня
Спасатели осматривают последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Все пожары по состоянию на утро ликвидированы. К работам привлекали силы ГСЧС — 30 единиц техники и 106 спасателей. На местах продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение масштабов повреждений.

Атака на Одесу 28 січня
Пожарный на месте удара, фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что из-за российской атаки на Киевщине погибли два человека. Также мы писали, что в результате вражеского обстрела в Запорожье повреждено более 100 квартир.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
