Ночная атака дронов на Одессу: пожары и раненые

Вторая ночь ударов по Одессе — что известно о последствиях
Одесса вторую ночь подряд находилась под российскими ударами. В результате атаки, 28 января, повреждены жилые дома и религиозные сооружения. Есть раненые среди мирных жителей. На местах работают все оперативные службы.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Последствия атаки
Этой ночью российские войска снова нанесли удар по Одесской области дронами-камикадзе. В результате попаданий произошли разрушения с последующим возгоранием здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Там выбиты окна и разрушена оранжерея. Кроме того, повреждения получили складские и административные здания, а также автомобили. В жилых районах зафиксированы разрушения домов. Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
По предварительным данным, пострадали три человека. 21-летнего парня госпитализировали с осколочным ранением, его состояние — средней тяжести. Двум мужчинам в возрасте 67 и 80 лет медики оказали помощь на месте, у них диагностировали черепно-мозговую травму и острую реакцию на стресс, от госпитализации они отказались.
Все пожары по состоянию на утро ликвидированы. К работам привлекали силы ГСЧС — 30 единиц техники и 106 спасателей. На местах продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение масштабов повреждений.
Напомним, мы сообщали, что из-за российской атаки на Киевщине погибли два человека. Также мы писали, что в результате вражеского обстрела в Запорожье повреждено более 100 квартир.
Читайте Новини.LIVE!