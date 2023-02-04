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Друга за добу: через аварію на підстанції Одеса та район залишилися без світла

4 лютого 2023 10:27
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Друга за добу аварія на енергооб'єкті на Одещині
Відновлювальні роботи ще тривають
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В Одесі вдруге за добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться  після повного відновлення мереж.

Посилаючись на одеських енергетиків, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

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Чому немає світла?

"Сьогодні вранці на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. В цю хвилину на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії", — йдеться у ранковому повідомленні речника.

Через аварію на підстанції без світла залишаються частина Одеси та Одеського району, зокрема критична інфраструктура.

Попрацювати й зарядитись

Від початку  блекаутів пунктами незламності в Одесі скористались кілька тисяч одеситів. Адреси усіх пунктів можна знайти  на онлайн-карті. В місті вони розташовані у бомбосховищах, школах та закладах харчування. По Одесі їх нараховується трохи більш як три сотні.

Чому в енергосистемі відбуваються аварії? 

Причину повторної аварії на підстанції у ДТЕК поки не називають, проте близько 70% аварій на Одещині сталося через одночасне включення споживачами електроприладів. Це перевантажує мережі в понад два рази й в більшості випадків призводить до аварій. Алгоритм діє, аби надовше залишитись зі світлом, читайте в матеріалі.  

Куди звертатися у разі відсутності світла 

Якщо у вас тривало не з’являється світло, повідомити про це можна у: чат-бот Viber та Telegram, IVR — меню кол-центру, натиснувши 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, офіційна сторінка компанії у фейсбуці. 

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