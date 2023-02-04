Друга за добу аварія на енергооб'єкті на Одещині

Відновлювальні роботи ще тривають

В Одесі вдруге за добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться після повного відновлення мереж.

Посилаючись на одеських енергетиків, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Чому немає світла?

"Сьогодні вранці на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. В цю хвилину на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії", — йдеться у ранковому повідомленні речника.

Через аварію на підстанції без світла залишаються частина Одеси та Одеського району, зокрема критична інфраструктура.

Попрацювати й зарядитись

Від початку блекаутів пунктами незламності в Одесі скористались кілька тисяч одеситів. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті. В місті вони розташовані у бомбосховищах, школах та закладах харчування. По Одесі їх нараховується трохи більш як три сотні.

Чому в енергосистемі відбуваються аварії?

Причину повторної аварії на підстанції у ДТЕК поки не називають, проте близько 70% аварій на Одещині сталося через одночасне включення споживачами електроприладів. Це перевантажує мережі в понад два рази й в більшості випадків призводить до аварій. Алгоритм діє, аби надовше залишитись зі світлом, читайте в матеріалі.

Куди звертатися у разі відсутності світла

Якщо у вас тривало не з’являється світло, повідомити про це можна у: чат-бот Viber та Telegram, IVR — меню кол-центру, натиснувши 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, офіційна сторінка компанії у фейсбуці.