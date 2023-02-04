Друга за добу аварія на енергооб'єкті на Одещині

Друга за добу: через аварію на підстанції Одеса та район залишилися без світла
В Одесі вдруге за добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться після повного відновлення мереж.
Посилаючись на одеських енергетиків, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Чому немає світла?
"Сьогодні вранці на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. В цю хвилину на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії", — йдеться у ранковому повідомленні речника.
Через аварію на підстанції без світла залишаються частина Одеси та Одеського району, зокрема критична інфраструктура.
Попрацювати й зарядитись
Від початку блекаутів пунктами незламності в Одесі скористались кілька тисяч одеситів. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті. В місті вони розташовані у бомбосховищах, школах та закладах харчування. По Одесі їх нараховується трохи більш як три сотні.
Чому в енергосистемі відбуваються аварії?
Причину повторної аварії на підстанції у ДТЕК поки не називають, проте близько 70% аварій на Одещині сталося через одночасне включення споживачами електроприладів. Це перевантажує мережі в понад два рази й в більшості випадків призводить до аварій. Алгоритм діє, аби надовше залишитись зі світлом, читайте в матеріалі.
Куди звертатися у разі відсутності світла
Якщо у вас тривало не з’являється світло, повідомити про це можна у: чат-бот Viber та Telegram, IVR — меню кол-центру, натиснувши 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, офіційна сторінка компанії у фейсбуці.