Вторая за сутки авария на энергообъекте в Одесской области

Вторая за сутки: из-за аварии на подстанции Одесса и район остались без света
Одессе вторично в сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.
Ссылаясь на одесских энергетиков, об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Почему нет света?
"Сегодня утром на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть общин Одесского района и города Одессы остались без света. В эту минуту на объекте продолжается спасательная операция, привлечены все силы и средства ГСЧС и других подразделений, энергетики делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии", — говорится в утреннем сообщении спикера.
Из-за аварии на подстанции без света остаются часть Одессы и Одесского района, в том числе критическая инфраструктура.
Поработать и зарядиться
С начала блекаутов пунктами несокрушимости в Одессе воспользовались несколько тысяч одесситов. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте. В городе они расположены в бомбоубежищах, школах и заведениях питания. По Одессе их насчитывается чуть более трехсот.
Почему в энергосистеме происходят аварии?
Причину повторной аварии на подстанции в ДТЭК пока не называют, однако около 70% аварий в Одесской области произошло из-за одновременного включения потребителями электроприборов. Это перегружает сети более чем в два раза и в большинстве случаев приводит к авариям. Алгоритм действия, чтобы подольше остаться со светом, читайте в материале.
Куда обращаться в случае отсутствия света
Если у вас долго не появляется свет, сообщить об этом можно в: чат-бот Viber и Telegram, IVR — меню колл-центра, нажав 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, официальная страница компании в фейсбуке.