Вторая за сутки авария на энергообъекте в Одесской области

Восстановительные работы еще продолжаются

Одессе вторично в сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.

Ссылаясь на одесских энергетиков, об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Почему нет света?

"Сегодня утром на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть общин Одесского района и города Одессы остались без света. В эту минуту на объекте продолжается спасательная операция, привлечены все силы и средства ГСЧС и других подразделений, энергетики делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии", — говорится в утреннем сообщении спикера.

Из-за аварии на подстанции без света остаются часть Одессы и Одесского района, в том числе критическая инфраструктура.

Поработать и зарядиться

С начала блекаутов пунктами несокрушимости в Одессе воспользовались несколько тысяч одесситов. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте. В городе они расположены в бомбоубежищах, школах и заведениях питания. По Одессе их насчитывается чуть более трехсот.

Почему в энергосистеме происходят аварии?

Причину повторной аварии на подстанции в ДТЭК пока не называют, однако около 70% аварий в Одесской области произошло из-за одновременного включения потребителями электроприборов. Это перегружает сети более чем в два раза и в большинстве случаев приводит к авариям. Алгоритм действия, чтобы подольше остаться со светом, читайте в материале.

Куда обращаться в случае отсутствия света

Если у вас долго не появляется свет, сообщить об этом можно в: чат-бот Viber и Telegram, IVR — меню колл-центра, нажав 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, официальная страница компании в фейсбуке.