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ДТЕК оновив графіки на п'ятницю — коли у одеситів буде світло

13 грудня 2024 11:42
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі нові графіки на п'ятницю, 13 грудня
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Графіки відключення світла в Одесі на п'ятницю, 13 грудня, знову оновили. Тепер обмеження триватимуть довше. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергетиці через ранковий російський обстріл.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 13 грудня

1 група: відключення з 12:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00.
2 група: відключення з 06:00 до 11:00 та з 13:00 до 19:00.
3 група: відключення з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.
4 група: відключення з 07:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 23:00.
6 група: відключення з 10:00 до 16:00 та з 19:00 до 23:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, вранці ворог атакував Україну, зокрема й Одещину, ракетами. Через це "Укренерго" збільшило час обмежень обмежень електропостачання.

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