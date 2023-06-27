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ДТЕК повернув світло 20 тисячам мешканців Одещини

27 червня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТЕК повернув світло 20 тисячам мешканців Одещини
Наслідки негоди на Одещині. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після сильної негоди на Одещині 26 червня ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків та відновлення електропостачання. Зусиллями енергетиків світло було повернуто у 83 населених пункти області для 20 тисяч клієнтів. У цих роботах було залучено 21 бригаду та 23 одиниці техніки.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Під час відновлювальних робіт ДТЕК Одеські електромережі вдалося відремонтувати 25 повітряних ліній, які живлять 495 трансформаторних підстанцій у 83 містах та селах області. В разі погіршення погодних умов бригади ДТЕК знову будуть в стані підвищеної готовності, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в будинках.

Нагадуємо, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Зверніть особливу увагу на правила безпеки та уникайте наближення до обірваних ліній електропередачі.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеській області оголошено штормове попередження. В ніч проти 28 червня й протягом всього дня очікується  гроза, місцями шквал 15-20  м/с та град.

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