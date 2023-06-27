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ДТЭК вернул свет 20 тысячам жителей Одесчины

27 июня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТЭК вернул свет 20 тысячам жителей Одесчины
Последствия непогоды в Одесской области. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После сильной непогоды в Одесской области 26 июня ДТЭК начал ликвидацию последствий и возобновление электроснабжения. Усилиями энергетиков свет был возвращен в 83 населенные пункты области для 20 тысяч клиентов. В этих работах была задействована 21 бригада и 23 единицы техники.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Во время восстановительных работ ДТЭК Одесские электросети удалось отремонтировать 25 воздушных линий, питающих 495 трансформаторных подстанций в 83 городах и селах области. В случае ухудшения погодных условий бригады ДТЭК снова будут в состоянии повышенной готовности, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в домах.

Напоминаем, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Обратите внимание на правила безопасности и избегайте приближения к оборванным линиям электропередачи.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 28 июня и в течение всего дня ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с и град.

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