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ДТП та кілометрові черги — як у вечір пʼятниці виїхати з Одеси за кордон

16 лютого 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ДТП та кілометрові черги — як у вечір пʼятниці виїхати з Одеси за кордон
Затори біля Паланки. Фото:
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом вечір пʼятниці, 16 лютого, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігається декілька значних заторів на різних ділянках, зокрема у межах Маяків. Водночас до Румунії дорога не сильно завантажена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та українського КПП. Також рух сильно ускладнено на виїзді із самої Одеси, де сталася ДТП. Ці ділянки на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 43 хвилини. 

ДТП та кілометрові черги — як у вечір пʼятниці виїхати з Одеси за кордон - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та Татарбунарів. Також залишаються черги перед самим КПП. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 40 хвилин. 

ДТП та кілометрові черги — як у вечір пʼятниці виїхати з Одеси за кордон - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році. Середньостатистичний українець не завжди може дозволити собі купити нову машину з автосалону. Але на вторинному ринку можна купити автомобіль з пробігом, який за умови дбайливого догляду прослужить ще довго.

Також ми писали, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим числом застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
затори
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черги

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