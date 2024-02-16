ДТП та кілометрові черги — як у вечір пʼятниці виїхати з Одеси за кордон

Затори біля Паланки. Фото:

Станом вечір пʼятниці, 16 лютого, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігається декілька значних заторів на різних ділянках, зокрема у межах Маяків. Водночас до Румунії дорога не сильно завантажена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та українського КПП. Також рух сильно ускладнено на виїзді із самої Одеси, де сталася ДТП. Ці ділянки на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 43 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та Татарбунарів. Також залишаються черги перед самим КПП. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 40 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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