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ДТП и километровые очереди — как в вечер пятницы выехать из Одессы за границу

16 февраля 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ДТП и километровые очереди — как в вечер пятницы выехать из Одессы за границу
Пробки возле Паланки. Фото:
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на вечер пятницы, 16 февраля, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдается несколько значительных пробок на разных участках, в частности в пределах Маяков. В то же время до Румынии дорога не сильно загружена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и украинского КПП. Также движение сильно затруднено на выезде из самой Одессы, где произошло ДТП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 43 минуты.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и Татарбунар. Также остаются очереди перед КПП. Дорога к дунайской границе займет сегодня 4 часа 40 минут.

ДТП и километровые очереди — как в вечер пятницы выехать из Одессы за границу - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, какие подержанные автомобили можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году. Среднестатистический украинец не всегда может позволить себе купить новую машину из автосалона. Но на вторичном рынке можно купить автомобиль с пробегом, который при условии бережного ухода прослужит еще долго.

Также мы писали, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым числом застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

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