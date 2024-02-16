ДТП и километровые очереди — как в вечер пятницы выехать из Одессы за границу

Пробки возле Паланки. Фото:

По состоянию на вечер пятницы, 16 февраля, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдается несколько значительных пробок на разных участках, в частности в пределах Маяков. В то же время до Румынии дорога не сильно загружена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и украинского КПП. Также движение сильно затруднено на выезде из самой Одессы, где произошло ДТП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 43 минуты.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и Татарбунар. Также остаются очереди перед КПП. Дорога к дунайской границе займет сегодня 4 часа 40 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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