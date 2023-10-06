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Дуже гучно в Одесі: серія вибухів

6 жовтня 2023 00:47
оновлено: 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дуже гучно в Одесі: серія вибухів
Вибухи в місті вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 6 жовтня, відбувається атака ворожих БпЛА по Одесі. У місті працює ППО, що є причиною вибухів.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Оновлено 00:50. В Одесі працюють сили ППО. Кіпер закликає не знімати роботу українських військових та перебувати в безпеці.

Вибухи в Одесі
Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 00:57. В кількох областях відбій небезпеки, однак на решті території загроза триває.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 6 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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