Дуже гучно в Одесі: серія вибухів

Вибухи в місті вночі. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 6 жовтня, відбувається атака ворожих БпЛА по Одесі. У місті працює ППО, що є причиною вибухів.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Джерело: t.me/odeskaODA

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