Дуже гучно в Одесі: серія вибухів
6 жовтня 2023 00:47
оновлено: 00:59
Вибухи в місті вночі. Фото: google.com
Сьогодні вночі, 6 жовтня, відбувається атака ворожих БпЛА по Одесі. У місті працює ППО, що є причиною вибухів.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Читайте також:
Оновлено 00:50. В Одесі працюють сили ППО. Кіпер закликає не знімати роботу українських військових та перебувати в безпеці.
Оновлено 00:57. В кількох областях відбій небезпеки, однак на решті території загроза триває.
Оновлюється...