Очень шумно в Одессе: серия взрывов

Взрывы в городе ночью. Фото: google.com

Сегодня ночью, 6 октября, происходит атака вражеских БПЛА по Одессе. В городе работает ПВО, что является причиной взрывов.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .

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Обновлено 00:50. В Одессе работают силы ПВО. Кипер призывает не снимать работу украинских военных и находиться в безопасности.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 00:57. В нескольких областях отбой опасности, однако на остальной территории угроза продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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