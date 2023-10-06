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Очень шумно в Одессе: серия взрывов

6 октября 2023 00:47
обновлено: 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очень шумно в Одессе: серия взрывов
Взрывы в городе ночью. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 6 октября, происходит атака вражеских БПЛА по Одессе. В городе работает ПВО, что является причиной взрывов.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .

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Обновлено 00:50. В Одессе работают силы ПВО. Кипер призывает не снимать работу украинских военных и находиться в безопасности.

Взрывы в Одессе
Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 00:57. В нескольких областях отбой опасности, однако на остальной территории угроза продолжается.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 6 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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