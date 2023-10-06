Очень шумно в Одессе: серия взрывов
6 октября 2023 00:47
обновлено: 00:59
Взрывы в городе ночью. Фото: google.com
Сегодня ночью, 6 октября, происходит атака вражеских БПЛА по Одессе. В городе работает ПВО, что является причиной взрывов.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .
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Обновлено 00:50. В Одессе работают силы ПВО. Кипер призывает не снимать работу украинских военных и находиться в безопасности.
Обновлено 00:57. В нескольких областях отбой опасности, однако на остальной территории угроза продолжается.
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