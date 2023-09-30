Дуже гучно в Одесі: серія вибухів у місті

Дим після вибуху в нічному місті. Фото: google.com

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунала серія вибухів. Так, сьогодні ввечері, 30 вересня, сили ППО намагаються збити цілі ворога.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук.

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Оновлено 23:26. В Одесі лунають вибухи. Таким чином українські військові збивають ворожі БпЛА.

"Йде бойова робота Сил оборони. Тіштеся від того та бажайте успіху захисникам", — зазначив Братчук.

Джерело: t.me/Bratchuk_Sergey

Оновлено 23:30. Також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає перебувати в укриттях.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 23:32. "Триває атака ударних БпЛА по Одещині. У відповідь можна почути бойову роботу", — повідомляють Сили оборони півдня.

Також військові нагадують нічого не знімати й не висвітлювати та закликають перебувати в безпеці.

Джерело: t.me/SJTF_Odes

Оновлено 00:04. Повітряна тривога в низці областей України триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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