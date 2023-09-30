Дуже гучно в Одесі: серія вибухів у місті
Під час повітряної тривоги в Одесі пролунала серія вибухів. Так, сьогодні ввечері, 30 вересня, сили ППО намагаються збити цілі ворога.
Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук.
Оновлено 23:26. В Одесі лунають вибухи. Таким чином українські військові збивають ворожі БпЛА.
"Йде бойова робота Сил оборони. Тіштеся від того та бажайте успіху захисникам", — зазначив Братчук.
Оновлено 23:30. Також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає перебувати в укриттях.
Оновлено 23:32. "Триває атака ударних БпЛА по Одещині. У відповідь можна почути бойову роботу", — повідомляють Сили оборони півдня.
Також військові нагадують нічого не знімати й не висвітлювати та закликають перебувати в безпеці.
Оновлено 00:04. Повітряна тривога в низці областей України триває.
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