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Дуже гучно в Одесі: серія вибухів у місті

30 вересня 2023 23:24
оновлено: 00:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дуже гучно в Одесі: серія вибухів у місті
Дим після вибуху в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунала серія вибухів. Так, сьогодні ввечері, 30 вересня, сили ППО намагаються збити цілі ворога.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук.

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Оновлено 23:26. В Одесі лунають вибухи. Таким чином українські військові збивають ворожі БпЛА. 

"Йде бойова робота Сил оборони. Тіштеся від того та бажайте успіху захисникам", — зазначив Братчук. 

В Одесі лунають вибухи
Джерело: t.me/Bratchuk_Sergey

Оновлено 23:30. Також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає перебувати в укриттях.

БпЛА в Одеській області
Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 23:32. "Триває атака ударних БпЛА по Одещині. У відповідь можна почути бойову роботу", — повідомляють Сили оборони півдня.

Також військові нагадують нічого не знімати й не висвітлювати та закликають перебувати в безпеці.

Сили оборони півдня про небезпеку на Одещині
Джерело: t.me/SJTF_Odes

Оновлено 00:04. Повітряна тривога в низці областей України триває.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 1 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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