Очень шумно в Одессе: серия взрывов в городе

Дым после взрыва в ночном городе. Фото: google.com

В воздушной тревоге в Одессе прозвучала серия взрывов. Так, сегодня вечером, 30 сентября, силы ПВО пытаются сбить цели врага.

Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук .

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Обновлено 23:26. В Одессе раздаются взрывы. Таким образом, украинские военные сбивают вражеские БпЛА.

"Идет боевая работа Сил обороны. Радуйтесь тому и желайте успеха защитникам" , — отметил Братчук.

Источник: t.me/Bratchuk_Sergey

Обновлено 23:30. Также глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает находиться в укрытиях.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 23:32. "Продолжается атака ударных БпЛА по Одесщине. В ответ можно услышать боевую работу" , - сообщают Силы обороны юга.

Также военные напоминают ничего не снимать и не освещать и призывают находиться в безопасности.

Источник: t.me/SJTF_Odes

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