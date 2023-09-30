Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Очень шумно в Одессе: серия взрывов в городе arrow

Очень шумно в Одессе: серия взрывов в городе

30 сентября 2023 23:24
обновлено: 23:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очень шумно в Одессе: серия взрывов в городе
Дым после взрыва в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В воздушной тревоге в Одессе прозвучала серия взрывов. Так, сегодня вечером, 30 сентября, силы ПВО пытаются сбить цели врага.

Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук .

Читайте также:

Обновлено 23:26. В Одессе раздаются взрывы. Таким образом, украинские военные сбивают вражеские БпЛА.

"Идет боевая работа Сил обороны. Радуйтесь тому и желайте успеха защитникам" , — отметил Братчук.

В Одессе раздаются взрывы
Источник: t.me/Bratchuk_Sergey

Обновлено 23:30. Также глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает находиться в укрытиях.

БПЛА в Одесской области
Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 23:32. "Продолжается атака ударных БпЛА по Одесщине. В ответ можно услышать боевую работу" , - сообщают Силы обороны юга.

Также военные напоминают ничего не снимать и не освещать и призывают находиться в безопасности.

Силы обороны юга об опасности в Одесской области
Источник: t.me/SJTF_Odes

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз