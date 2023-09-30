Очень шумно в Одессе: серия взрывов в городе
В воздушной тревоге в Одессе прозвучала серия взрывов. Так, сегодня вечером, 30 сентября, силы ПВО пытаются сбить цели врага.
Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук .
Обновлено 23:26. В Одессе раздаются взрывы. Таким образом, украинские военные сбивают вражеские БпЛА.
"Идет боевая работа Сил обороны. Радуйтесь тому и желайте успеха защитникам" , — отметил Братчук.
Обновлено 23:30. Также глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает находиться в укрытиях.
Обновлено 23:32. "Продолжается атака ударных БпЛА по Одесщине. В ответ можно услышать боевую работу" , - сообщают Силы обороны юга.
Также военные напоминают ничего не снимать и не освещать и призывают находиться в безопасности.
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