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Дуже спекотно: якою буде погода в Одесі сьогодні

6 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 липня
Дівчина дме на себе віялом. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 6 липня, на одеситів та мешканців області чекає спека. Температура повітря має прогрітись до 34 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 21-23°С, вдень 32-34°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 59%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 18-23°С, вдень 32-37°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак, у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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