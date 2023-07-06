Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 липня

Дівчина дме на себе віялом. Фото: google

Сьогодні, 6 липня, на одеситів та мешканців області чекає спека. Температура повітря має прогрітись до 34 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 21-23°С, вдень 32-34°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 59%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 18-23°С, вдень 32-37°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак, у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.