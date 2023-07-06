Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 липня

Дуже спекотно: якою буде погода в Одесі сьогодні
6 липня 2023 06:30
Дівчина дме на себе віялом. Фото: google
Сьогодні, 6 липня, на одеситів та мешканців області чекає спека. Температура повітря має прогрітись до 34 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 21-23°С, вдень 32-34°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 59%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 18-23°С, вдень 32-37°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
6 липня, очікується виснажлива спека по всій території України. Однак, у деяких областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.