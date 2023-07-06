Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 июля.

Очень жарко: какой будет погода в Одессе сегодня
6 июля 2023 06:30
Девушка дует на себя веером. Фото: google
Сегодня, 6 июля, одесситов и жителей области ждет жара. Температура воздуха должна прогреться до 34 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 21-23°С, днем 32-34°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 59%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 18-23°С, днем 32-37°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
6 июля ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.