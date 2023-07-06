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Очень жарко: какой будет погода в Одессе сегодня

6 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 июля.
Девушка дует на себя веером. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 июля, одесситов и жителей области ждет жара. Температура воздуха должна прогреться до 34 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 21-23°С, днем ​​32-34°С.
  • Температура морской воды 21-22°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 59%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 18-23°С, днем ​​32-37°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

6 июля ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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