Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 июля.

Девушка дует на себя веером. Фото: google

Сегодня, 6 июля, одесситов и жителей области ждет жара. Температура воздуха должна прогреться до 34 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем ​​32-34°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 59%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем ​​32-37°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

6 июля ожидается изнурительная жара по всей территории Украины. Однако в некоторых областях могут пройти кратковременные дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.