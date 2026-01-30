Аварійні ремонти: частина Одеси без світла 30 січня

Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після російських обстрілів енергетична система регіону працює у складних умовах. Через пошкодження обладнання енергетики змушені проводити аварійні ремонти. Сьогодні, 30 січня, частина Одеси та області майже увесь день буде без електроенергії. Обмеження пов’язані з безпекою проведення робіт.

Про це повідомили в ДТЕК.

Відключення світла

У п'ятницю, 30 січня, з 9:00 до 18:00 фахівці іншої енергокомпанії виконуватимуть аварійний ремонт обладнання. На час робіт для безпеки персоналу запроваджують тимчасове знеструмлення Одеського району області. В Одесі без світла залишаться Київський та Хаджибейський райони. Водночас об’єкти критичної інфраструктури забезпечать електроенергією, щоб не допустити перебоїв у їхній роботі.

Енергетики зазначають, що розуміють незручності для мешканців. Вони обіцяють зробити все можливе, аби завершити ремонт якнайшвидше та відновити електропостачання раніше запланованого часу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

