Два района в Одессе сегодня будут без света — что известно

Два района в Одессе сегодня будут без света — что известно

Дата публикации 30 января 2026 08:56
Аварийные ремонты: часть Одессы без света 30 января
Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

После российских обстрелов энергетическая система региона работает в сложных условиях. Из-за повреждения оборудования энергетики вынуждены проводить аварийные ремонты. Сегодня, 30 января, часть Одессы и области почти весь день будет без электроэнергии. Ограничения связаны с безопасностью проведения работ.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света

В пятницу, 30 января, с 9:00 до 18:00 специалисты другой энергокомпании будут выполнять аварийный ремонт оборудования. На время работ для безопасности персонала вводится временное обесточивание Одесского района области. В Одессе без света останутся Киевский и Хаджибейский районы. В то же время объекты критической инфраструктуры обеспечат электроэнергией, чтобы не допустить перебоев в их работе.

Энергетики отмечают, что понимают неудобства для жителей. Они обещают сделать все возможное, чтобы завершить ремонт как можно быстрее и восстановить электроснабжение раньше запланированного времени.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация в энергосистеме Украины — нагрузка растет. Также мы писали о том, когда улучшится ситуация со светом в украинских городах.

Одесса ремонт Одесская область Новости Одессы восстановление свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
