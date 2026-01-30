Аварийные ремонты: часть Одессы без света 30 января

Два района в Одессе сегодня будут без света — что известно
После российских обстрелов энергетическая система региона работает в сложных условиях. Из-за повреждения оборудования энергетики вынуждены проводить аварийные ремонты. Сегодня, 30 января, часть Одессы и области почти весь день будет без электроэнергии. Ограничения связаны с безопасностью проведения работ.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света
В пятницу, 30 января, с 9:00 до 18:00 специалисты другой энергокомпании будут выполнять аварийный ремонт оборудования. На время работ для безопасности персонала вводится временное обесточивание Одесского района области. В Одессе без света останутся Киевский и Хаджибейский районы. В то же время объекты критической инфраструктуры обеспечат электроэнергией, чтобы не допустить перебоев в их работе.
Энергетики отмечают, что понимают неудобства для жителей. Они обещают сделать все возможное, чтобы завершить ремонт как можно быстрее и восстановить электроснабжение раньше запланированного времени.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
