Аварийные ремонты: часть Одессы без света 30 января

Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

После российских обстрелов энергетическая система региона работает в сложных условиях. Из-за повреждения оборудования энергетики вынуждены проводить аварийные ремонты. Сегодня, 30 января, часть Одессы и области почти весь день будет без электроэнергии. Ограничения связаны с безопасностью проведения работ.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отключение света

В пятницу, 30 января, с 9:00 до 18:00 специалисты другой энергокомпании будут выполнять аварийный ремонт оборудования. На время работ для безопасности персонала вводится временное обесточивание Одесского района области. В Одессе без света останутся Киевский и Хаджибейский районы. В то же время объекты критической инфраструктуры обеспечат электроэнергией, чтобы не допустить перебоев в их работе.

Энергетики отмечают, что понимают неудобства для жителей. Они обещают сделать все возможное, чтобы завершить ремонт как можно быстрее и восстановить электроснабжение раньше запланированного времени.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

