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Два роки полону — одесити вийшли на акцію FreeAzov

7 квітня 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Два роки полону — одесити вийшли на акцію FreeAzov
Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі, сьогодні, 7 квітня, на одній із магістральних вулиць  відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Організатори мітингу — близькі та рідні бійців "Азову".

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Кілька десятків людей з плакатами у руках вишикувалися вздовж вулиці Середньофонтанської, аби нагадати, що у російському полоні досі перебувають захисники "Азовсталі".

Два роки полону — одесити вийшли на акцію Free Azov - фото 1
Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Два роки полону — одесити вийшли на акцію Free Azov - фото 2
Дівчата з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Натовп розтягнувся на декілька десятків метрів. Одесити, котрі проїжджають поруч — подають автомобільні сигнали, тим самим підтримуючи мітингувальників. Демонстранти наголошують на тому, що захисники перебувають в неволі уже не першу весну. 

"Хлопці уже третю весну в полоні. Ми просимо міжнародні організації та владу, звернути увагу на цю глобальну проблему. Нам також дуже потрібна допомога й інших людей, долучайтесь, що надати більшого розголосу нашій акції", — каже організаторка мітингу Анна. 

Два роки полону — одесити вийшли на акцію Free Azov - фото 3
Організаторка акції Анна. Фото: Новини.LIVE
Два роки полону — одесити вийшли на акцію Free Azov - фото 4
Люди під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Серед тих хто чекає на повернення своїх близьких, стоїть й Тетяна Доценко, з Маріуполя. Її чоловік з перших днів війни захищав Україну у лавах ЗСУ. Та на жаль, чоловік отримав смертельне поранення. 

"Я хочу нагадати одеситам, що вони живуть у мирному місті тільки тому, що наші чоловіки та близькі зупинили росіян в Маріуполі. Я вийшла на мітинг, щоб підтримати хлопців, які у полоні. Ми знаємо як над ними там знущаються", — каже жінка. 

Два роки полону — одесити вийшли на акцію Free Azov - фото 5
Тетяна Доценко, втратила чоловіка на війні. Фото: Новини.LIVE
Два роки полону — одесити вийшли на акцію Free Azov - фото 6
Дівчина тримає квіти та плакат. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні 

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4 337 українців, з яких понад 3 500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

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Дівчина за плакатом під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні з російського полону звільнено 3 135 українців та українок. 

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