Два роки полону — одесити вийшли на акцію FreeAzov

Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

В Одесі, сьогодні, 7 квітня, на одній із магістральних вулиць відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Організатори мітингу — близькі та рідні бійців "Азову".

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Кілька десятків людей з плакатами у руках вишикувалися вздовж вулиці Середньофонтанської, аби нагадати, що у російському полоні досі перебувають захисники "Азовсталі".

Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Натовп розтягнувся на декілька десятків метрів. Одесити, котрі проїжджають поруч — подають автомобільні сигнали, тим самим підтримуючи мітингувальників. Демонстранти наголошують на тому, що захисники перебувають в неволі уже не першу весну.

"Хлопці уже третю весну в полоні. Ми просимо міжнародні організації та владу, звернути увагу на цю глобальну проблему. Нам також дуже потрібна допомога й інших людей, долучайтесь, що надати більшого розголосу нашій акції", — каже організаторка мітингу Анна.

Організаторка акції Анна. Фото: Новини.LIVE

Люди під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Серед тих хто чекає на повернення своїх близьких, стоїть й Тетяна Доценко, з Маріуполя. Її чоловік з перших днів війни захищав Україну у лавах ЗСУ. Та на жаль, чоловік отримав смертельне поранення.

"Я хочу нагадати одеситам, що вони живуть у мирному місті тільки тому, що наші чоловіки та близькі зупинили росіян в Маріуполі. Я вийшла на мітинг, щоб підтримати хлопців, які у полоні. Ми знаємо як над ними там знущаються", — каже жінка.

Тетяна Доценко, втратила чоловіка на війні. Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає квіти та плакат. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4 337 українців, з яких понад 3 500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Дівчина за плакатом під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні з російського полону звільнено 3 135 українців та українок.