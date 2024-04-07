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Два года плена — одесситы вышли на акцию FreeAzov

7 апреля 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Два года плена — одесситы вышли на акцию FreeAzov
Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе, сегодня, 7 апреля, на одной из магистральных улиц прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Организаторы митинга — близкие и родные бойцов "Азова".

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Несколько десятков людей с плакатами в руках выстроились вдоль улицы Среднефонтанской, чтобы напомнить, что в плену до сих пор находятся защитники "Азовстали".

Два года плена - одесситы вышли на акцию Free Azov - фото 1
Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Два года плена - одесситы вышли на акцию Free Azov - фото 2
Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Толпа растянулась на несколько десятков метров. Проезжающие рядом одесситы подают автомобильные сигналы, тем самым поддерживая митингующих. Демонстранты подчеркивают, что защитники находятся в неволе уже не первую весну.

"Ребята уже третью весну в плену. Мы просим международные организации и власть, обратить внимание на эту глобальную проблему. Нам также очень нужна помощь и другим людям, присоединяйтесь, что оказать большую огласку нашей акции", — говорит организатор митинга Анна.

Два года плена - одесситы вышли на акцию Free Azov - фото 3
Организатор акции Анна. Фото: Новини.LIVE
Два года плена - одесситы вышли на акцию Free Azov - фото 4
Люди во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Среди тех, кто ждет возвращения своих близких, стоит и Татьяна Доценко из Мариуполя. Ее муж с первых дней войны защищал Украину в рядах ВСУ. К сожалению, мужчина получил смертельное ранение.

"Я хочу напомнить одесситам, что они живут в мирном городе только потому, что наши мужчины и близкие остановили россиян в Мариуполе. Я вышла на митинг, чтобы поддержать ребят, которые в плену. Мы знаем, как над ними там издеваются", — говорит женщина.

Два года плена - одесситы вышли на акцию Free Azov - фото 5
Татьяна Доценко потеряла мужчину на войне. Фото: Новини.LIVE
Два года плена - одесситы вышли на акцию Free Azov - фото 6
Девушка держит цветы и плакат. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в русском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4 337 украинцев, из которых более 3 500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 военных считаются пропавшими без вести.

Два года плена - одесситы вышли на акцию Free Azov - фото 7
Девушка на плакат во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3 135 украинцев и украинок.

Одесса
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