Два года плена — одесситы вышли на акцию FreeAzov
В Одессе, сегодня, 7 апреля, на одной из магистральных улиц прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Организаторы митинга — близкие и родные бойцов "Азова".
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция Free Azov в Одессе
Несколько десятков людей с плакатами в руках выстроились вдоль улицы Среднефонтанской, чтобы напомнить, что в плену до сих пор находятся защитники "Азовстали".
Толпа растянулась на несколько десятков метров. Проезжающие рядом одесситы подают автомобильные сигналы, тем самым поддерживая митингующих. Демонстранты подчеркивают, что защитники находятся в неволе уже не первую весну.
"Ребята уже третью весну в плену. Мы просим международные организации и власть, обратить внимание на эту глобальную проблему. Нам также очень нужна помощь и другим людям, присоединяйтесь, что оказать большую огласку нашей акции", — говорит организатор митинга Анна.
Среди тех, кто ждет возвращения своих близких, стоит и Татьяна Доценко из Мариуполя. Ее муж с первых дней войны защищал Украину в рядах ВСУ. К сожалению, мужчина получил смертельное ранение.
"Я хочу напомнить одесситам, что они живут в мирном городе только потому, что наши мужчины и близкие остановили россиян в Мариуполе. Я вышла на митинг, чтобы поддержать ребят, которые в плену. Мы знаем, как над ними там издеваются", — говорит женщина.
Украинцы в русском плену
Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4 337 украинцев, из которых более 3 500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 военных считаются пропавшими без вести.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшний день из российского плена освобождены 3 135 украинцев и украинок.
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