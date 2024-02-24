Наслідки двох років війни для одеського регіону — яких збитків завдано і скільки мирних людей загинуло

Наслідки удару по Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Два роки, 731 день або 17 тисяч годин Україна перебуває у стані повномасштабної війни, яку розпочала Росія. У памʼяті кожного громадянина залишаться перші вибухи та сигнали повітряної тривоги, які пролунали зранку 24 лютого 2022 року. Одеситам цей день дався особливо важко, адже кожен тоді бачив ворожий десант, який наближався до узбережжя, але ніхто не міг уявити, наскільки кривавою та руйнівною буде ця війна.

Журналісти Новини.LIVE зібрали наймасштабніші ворожі атаки на Одеську область за два роки війни.

Перший житловий будинок

Ворог атакував Одесу з перших днів війни, однак перший удар, який забрав життя одразу декількох цивільних, стався 23 квітня 2022 року. Тоді російська ракета влучила у ЖК "Тірас", де зруйнувала 30 квартир на трьох поверхах та вбила вісьмох людей. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили, а також вагітної спортсменки та її чоловіка. Запуск було здійснено з літака стратегічної авіації ТУ-95 з території Росії з акваторії Каспійського моря.

Влучання у ЖК "Тірас". Фото: Одеська міська рада

Пізніше стало відомо, що вбитий горем батько немовляти пішов добровольцем на фронт, аби помститися за свою родину. Однак у листопаді минулого року Юрій Глодан загинув на східному напрямку, служивши у складі Третьої штурмової бригади.

Надзвичайники працюють на місці влучання. Фото: Одеська міська рада

"Привітали" з 9 травня

Наступна терористична атака росіян сталася вже за два тижні — армія-агресорка атакувала місто ввечері 9 травня. Тоді летіло одразу сім російських ракет типу "Кинджал", які було випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Окупанти влучили у відомий торговельний центр "Рів’єра" та склад готової продукції. У цей день в місті та області була затяжна комендантська година, тому крім кількох охоронців в ТРЦ нікого не було. На жаль, дорогою до лікарні життя одного чоловіка обірвалося, травмувалися 5 людей.

"Приліт" у ТЦ "Рівʼєра". Фото: Суспільне

У листопаді, майже за пів року після удару, роботу торговельного центру все ж вдалося відновити. На свої робочі місця повернулися тисячі людей, а десятки закладів та магазинів знову відкрилися для відвідувачів.

Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: Суспільне

Трагедія у Сергіївці

Вже за два місяці росіяни вчинили чергову терористичну атаку проти мирного населення. 1 липня 22 року ворог вдарив по курортному селищу Сергіївка на узбережжі Чорного моря, випустивши з авіації одразу три ракети. Масштаб тих руйнувань, на щастя, більше не повторювався. Тоді агресор зруйнував багатоповерхівку та базу відпочинку, де загинуло 22 людини, серед яких 11-річна дитина.

Зруйнований будинок у Сергіївці. Фото: ДСНС

Мешканці селища зазначали, що поряд з місцем трагедії немає жодних військових об'єктів. Тому, на жаль, багато хто не сприймав загрозу та не спускався до підвалів. Тоді рятувальники на місці трагедії знайшли понад пів тисячі уламків від ракет.

Багатоповерхівка після відновлення. Фото: Новини.LIVE

Ракета влучила у багатоповерхівку

Майже за рік від рук ворога знову постраждали цивільні. Вночі 14 червня Росія спрямувала по Одесі чотири протикорабельні ракети типу "Калібр". Одна з боєголовок влучила у житловий будинок, де зруйнувала десятки квартир та "Музей цікавої науки". У ту страшну ніч загинуло троє людей, а 13 отримало поранення. Крім того, на місці працювали психологи, які надавали усю необхідну допомогу травмованим.

Наслідки влучання у багатоповерхівку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Також від вибухової хвилі вилетіли всі вікна у політехнічному університеті, а ще одна ракета впала на території складського приміщення. На наступний день, 15 червня, в Одесі оголосили день жалоби за загиблими, чиє життя відібрала РФ.

Зруйнований музей цікавої науки. Фото: Новини.LIVE

Масована атака 23 липня

Вже пізніше ворог вдався до більш кривавих тактик. Після важкої зими без світла та тепла армія-агресорка стала частіше застосувати масовані атаки. Одеса один з таких ударів відчула 23 липня, коли постраждали 25 житлових будинків, заклади освіти та святиня у центрі міста. Тієї ночі окупанти застосували різні типи ракет, зокрема Х-22; П-800 "Онікс"; КРМБ "Калібр"; Іскандер-М/К. Одна з них зруйнувала Спасо-Преображенський собор. Ще девʼять повітряних цілей вдалося збити, однак їхні уламки впали на житлові будинки та памʼятки. Тієї ночі від дій агресора постраждали 17 людей, з яких троє — діти.

Спасо-Преображенський собор після влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

Що зруйнували росіяни:

Будинок Чижевича;

Будинок Папудової;

Будинок Заблудовського;

Будинок Гагаріна;

Будинок Януша;

Будинок Жданової;

Будинок Рассель дель Турко;

Будинок Масса;

Маєток Манук-Бея;

Будинок Ковалевського;

Будинок Порро;

Будинок вчених;

Будинок Машевського.

Зруйнований житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Статистика руйнувань за два роки. Фото: Новини.LIVE

Понівечене Подунав'я

У ніч на 2 серпня армія РФ атакувала Ізмаїл з використанням ударних безпілотників іранського виробництва. Суттєвих руйнувань тоді зазнали триповерхова будівля Морвокзалу, елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські приміщення та адмінбудівля Українського Дунайського Пароплавства.

Зруйнований морвокзал в Ізмаїлі. Фото: Укрінформ

Також було пошкоджено три заклади освіти, один заклад культури, 15 квартир в багатоповерхових будинках і десяток приватних будинків. Це була перша атака на місто Ізмаїл від початку повномасштабної війни.

Пошкоджена будівля Дунайського пароплавства. Фото: Укрінформ

Росіяни руйнують звичне життя

14 серпня Росія вчергове атакувала вночі мирну Одесу. Тоді ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр", через падіння якої було зруйновано гіпермаркет Fozzy.

Розбитий одеський гіпермаркет. Фото: Новини.LIVE

Крім того, терористична атака призвела до значних руйнувань у місті. Зафіксовано пошкодження 203 будинків. Постраждало вісім закладів освіти. Шість із них розташовані в Приморському районі — це центр міста, та один — в Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти, дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток. На щастя, загиблих від атаки не було, а троє людей отримали незначні поранення.

Надзвичайники гасять займання. Фото: Новини.LIVE

Знищення "морських воріт"

Восени агресор не припинив своїх атак, а лише збільшив їхню кількість. У ніч проти 25 вересня росіяни вчергове масовано атакували Одесу, випустивши по місту 19 дронів та 12 ракет. Один з "Калібрів" влучив у готель на Морвокзалі, який є однією з туристичних візитівок.

Готель на морвокзалі після влучання ракети. Фото: Новини.LIVE

На щастя, будівля вже багато років не функціонувала, тож постраждалих та загиблих не було. З 2015 року ходили чутки про можливий перезапуск готелю, але справа так і не зрушила з мертвої точки. Інвестори не знайшлись, а будівля зі скла та бетону повільно розвалювалася. І ось зараз вона стала ще одним безмовним нагадуванням нам про "руський мір".

Наслідки влучання у готель. Фото: Новини.LIVE

Зруйновані долі

Під кінець року росіяни особливо активно почали атакувати південь. Зокрема, 27 грудня ворог вдарив по Одеському району дронами-камікадзе, які впали на житлові будинки, де зайнялася пожежа. Окупанти здійснили дві хвилі атак з інтервалом 15 хвилин.

Випалений будинок в Одеському районі. Фото: Новини.LIVE

Тоді від падіння БпЛА загинуло двоє людей, а ще троє отримали поранення різних ступенів. Наразі досі не вдалося встановити повний перелік та вартість пошкоджень цивільної інфраструктури.

Дачі після падіння уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

А вже за два дні стався черговий кривавий терор у самому обласному центрі. 29 грудня місто накрив густий туман, однак ворогу не завадило здійснити чергову атаку. Близько сьомої ранку крилата ракета Х-101/555 влучила у багатоповерхівку в Хаджибейському районі міста та зруйнувала підʼїзд будинку. Наразі він перебуває в аварійному стані.

Наслідки влучання ракети у будинок. Фото: Новини.LIVE

Кількість атак та загиблих. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. А ще 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей — 6 та 8 років. Крім того, вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, крамниці, інші житлові будинки.

Зруйнована триповерхівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Загалом протягом двох років повномасштабної війни ворог здійснив обстріли понад 600 разів, у яких загинула 71 людина, а постраждала 341 особа. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури та житлових будинках. А витратили на це росіяни кілька десятків мільярдів доларів, які могли спрямувати на розвиток своєї держави, замість безглуздої кривавої війни у центрі Європи.