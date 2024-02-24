Последствия двух лет войны для одесского региона — какие убытки нанесены и сколько мирных людей погибло

Следствия удара по Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Два года, 731 день или 17 тысяч часов, Украина находится в состоянии полномасштабной войны, которую начала Россия. В памяти каждого гражданина останутся первые взрывы и сигналы воздушной тревоги, прозвучавшие утром 24 февраля 2022 года. Одесситам этот день дался особенно тяжело, ведь каждый тогда видел вражеский десант, который приближался к побережью, но никто не мог представить, насколько кровавой и разрушительной будет эта война.

Журналисты Новини.LIVE собрали самые масштабные вражеские атаки на Одесскую область за два года войны.

Первый жилой дом

Враг атаковал Одессу с первых дней войны, однако первый удар, унесший жизни сразу нескольких гражданских, произошел 23 апреля 2022 года. Тогда российская ракета попала в ЖК "Тирас", где разрушила 30 квартир на трех этажах и убила восемь человек. Трагедия отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы, а также беременной спортсменки и ее мужа. Запуск был осуществлен с самолета стратегической авиации ТУ-95 с территории России по акватории Каспийского моря.

Попадание в ЖК "Тирас". Фото: Одесский городской совет

Позже стало известно, что убитый горем отец младенца пошел добровольцем на фронт, чтобы отомстить за свою семью. Однако в ноябре прошлого года Юрий Глодан погиб на восточном направлении, служив в составе Третьей штурмовой бригады.

Чрезвычайники работают на месте попадания. Фото: Одесский городской совет

"Поздравили" с 9 мая

Следующая террористическая атака россиян произошла уже через две недели — армия-агрессор атаковала город вечером 9 мая. Тогда летело сразу семь российских ракет типа "Кинжал", выпущенных из самолета стратегической авиации Ту-22. Оккупанты попали в известный торговый центр "Ривьера" и склад готовой продукции. В этот день в городе и области был затяжной комендантский час, поэтому, кроме нескольких охранников, в ТРЦ никого не было. К сожалению, по дороге в больницу жизнь одного мужчины оборвалась, травмировались 5 человек.

"Прилет" в ТЦ "Ривьера". Фото: Суспильне

В ноябре, почти через полгода после удара, работу торгового центра все же удалось возобновить. На свои рабочие места вернулись тысячи человек, а десятки заведений и магазинов снова открылись посетителям.

Спасатели работают на месте попадания. Фото: Суспильне

Трагедия в Сергеевке

Уже через два месяца россияне совершили очередную террористическую атаку против мирного населения. 1 июля 22 года враг ударил по курортному поселку Сергеевка на побережье Черного моря, выпустив из авиации сразу три ракеты. Масштаб тех разрушений, к счастью, больше не повторялся. Тогда агрессор разрушил многоэтажку и базу отдыха, где погибли 22 человека, среди которых 11-летний ребенок.

Разрушенный дом в Сергеевке. Фото: ГСЧС

Жители поселка отмечали, что рядом с местом трагедии нет никаких военных объектов. Поэтому, к сожалению, многие не воспринимали угрозу и не спускались в подвалы. Тогда спасатели на месте трагедии обнаружили более полтысячи обломков от ракет.

Многоэтажка после обновления. Фото: Новини.LIVE

Ракета попала в многоэтажку

Почти через год от рук врага снова пострадали гражданские. Ночью 14 июня Россия направила по Одессе четыре противокорабельных ракеты типа "Калибр". Одна из боеголовок попала в жилой дом, где разрушила десятки квартир и "Музей интересной науки". В ту страшную ночь погибли три человека, а 13 получили ранения. Кроме того, на месте работали психологи, оказывавшие всю необходимую помощь травмированным.

Последствия попадания в многоэтажку в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Также от взрывной волны вылетели все окна в политехническом университете, еще одна ракета упала на территории складского помещения. На следующий день, 15 июня, в Одессе объявили день траура по погибшим, чью жизнь отняла РФ.

Разрушен музей увлекательной науки. Фото: Новини.LIVE

Массированная атака 23 июля

Уже позже враг прибег к более кровавым тактикам. После тяжелой зимы без света и тепла армия-агрессор стала чаще применять массированные атаки. Одесса один из таких ударов ощутила 23 июля, когда пострадали 25 жилых домов, учебные заведения и святыня в центре города. В ту ночь оккупанты применили разные типы ракет, в частности Х-22; П-800 "Оникс"; КРМБ "Калибр"; Искандер-М/К. Одна из них разрушила Спасо-Преображенский собор. Еще девять воздушных целей удалось сбить, однако их обломки упали на жилые дома и достопримечательности. В ту ночь от действий агрессора пострадали 17 человек, из которых трое — дети.

Спасо-Преображенский собор после попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

Что разрушили россияне:

Дом Чижевича;

Дом Папудовой;

Дом Заблудовского;

Дом Гагарина;

Дом Януша;

Дом Ждановой;

Дом Рассель-дель Турко;

Дом Масса;

Имение Манук-Бея;

Дом Ковалевского;

Дом Порро;

Дом учёных;

Дом Машевского.

Разрушенный жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Статистика разрушений за два года. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное Подунавье

В ночь на 2 августа армия РФ атаковала Измаил с использованием ударных беспилотников иранского производства. Существенные разрушения тогда получили трехэтажное здание Морвокзала, элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские помещения и админздание Украинского Дунайского Пароходства.

Разрушен морвокзал в Измаиле. Фото: Укринформ

Также были повреждены три учебных заведения, одно учреждение культуры, 15 квартир в многоэтажных домах и десяток частных домов. Это была первая атака на город Измаил с начала полномасштабной войны.

Повреждено здание Дунайского пароходства. Фото: Укринформ

Россияне разрушают привычную жизнь

14 августа Россия в очередной раз атаковала ночью мирную Одессу. Тогда враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр", из-за падения которой был разрушен гипермаркет Fozzy.

Разбит одесский гипермаркет. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, террористическая атака привела к значительным разрушениям в городе. Зафиксировано повреждение 203 домов. Пострадали восемь учебных заведений. Шесть из них расположены в Приморском районе — это центр города, и один — в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования, детские сады, центры развития, общежитие. К счастью, погибших от атаки не было, а три человека получили незначительные ранения.

Чрезвычайники тушат возгорание. Фото: Новини.LIVE

Уничтожение "морских ворот"

Осенью агрессор не прекратил свои атаки, а лишь увеличил их количество. В ночь на 25 сентября россияне в очередной раз массированно атаковали Одессу, выпустив по городу 19 дронов и 12 ракет. Один из "Калибров" попал в гостиницу на Морвокзале, которая является одной из туристических визиток.

Отель на морвокзале после попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

К счастью, здание уже много лет не функционировало, так что пострадавших и погибших не было. С 2015 года ходили слухи о возможном перезапуске отеля, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Инвесторов не нашли, а здание из стекла и бетона медленно разваливалось. И вот сейчас он стал еще одним безмолвным напоминанием нам о "русском мире".

Последствия попадания в отель. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные судьбы

К концу года россияне особенно активно начали атаковать юг. В частности, 27 декабря враг ударил по Одесскому району дронами-камикадзе, упавшими на жилые дома, где загорелся пожар. Оккупанты совершили две волны атак с интервалом 15 минут.

Выжженный дом в Одесском районе. Фото: Новини.LIVE

Тогда от падения БпЛА погибли два человека, а еще трое получили ранения разных степеней. По состоянию на сейчас не удалось установить полный перечень и стоимость повреждений гражданской инфраструктуры.

Дачи после падения обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

А уже через два дня произошел очередной кровавый террор в самом областном центре. 29 декабря город накрыл густой туман, однако врагу не он помешал совершить очередную атаку. Около семи утра крылатая ракета Х-101/555 попала в многоэтажку в Хаджибейском районе города и разрушила подъезд дома. В настоящее время он находится в аварийном состоянии.

Последствия попадания ракеты в здание. Фото: Новини.LIVE

Количество атак и погибших. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки двое одесситов погибли. А еще 15 человек получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет. Кроме того, взрывными волнами и обломками сбитых ракет повреждены несколько десятков зданий, в том числе учебные заведения, церковь, магазины, другие жилые дома.

Разрушена трехэтажка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Всего в течение двух лет полномасштабной войны враг совершил обстрелы более 600 раз, в которых погиб 71 человек, а пострадал — 341 человек. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры и жилым домам. А потратили на это россияне несколько десятков миллиардов долларов, которые могли направить на развитие своего государства вместо бессмысленной кровавой войны в центре Европы.