В Одеській області сталося дві смертельні пожежі: деталі

Рятувальники ліквідовують займання. Фото: ДСНС

Вчора ввечері на Одещині сталося одразу дві масштабні пожежі. Загоряння зафіксували в Одеському та Подільському районі, в обох з них загинули люди.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС Одеської області.

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У селі Чорне, на вулиці Сонячна, горіла господарча будівля. Причина пожежі та збиток. Всього від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 9 вогнеборців.

"На жаль, на місці пожежі виявлено тіло громадянина, 1974 року народження", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Пожежа в Одеському районі

У селі Корсунці, на вулиці Польова, горіло домашнє майно в приватному будинку. На місці також виявлено тіло господарки, громадянки 1946 року народження. А від надзвичайників залучалася така сама кількість техніки та особового складу.

Нагадаємо, 15 січня, під час масованої атаки на України, у Києві загорілась електропідстанція.

Також ми писали, що під час пожежі у Каліфорнії загинув зірка відомого телешоу.