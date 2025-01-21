Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дві смертельні пожежі сталося на Одещині arrow

Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

21 січня 2025 11:33
Рвачова Анастасія - редактор
В Одеській області сталося дві смертельні пожежі: деталі
Рятувальники ліквідовують займання. Фото: ДСНС
Рвачова Анастасія - редактор

Вчора ввечері на Одещині сталося одразу дві масштабні пожежі. Загоряння зафіксували в Одеському та Подільському районі, в обох з них загинули люди. 

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС Одеської області.  

Читайте також:

Пожежа у Подільському районі

У селі Чорне, на вулиці Сонячна, горіла господарча будівля. Причина пожежі та збиток. Всього від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 9 вогнеборців.

"На жаль, на місці пожежі виявлено тіло громадянина, 1974 року народження", — йдеться у повідомленні рятувальників. 

Пожежа в Одеському районі

У селі Корсунці, на вулиці Польова, горіло домашнє майно в приватному будинку. На місці також виявлено тіло господарки, громадянки 1946 року народження. А від надзвичайників залучалася така сама кількість техніки та особового складу. 

Нагадаємо, 15 січня, під час масованої атаки на України,  у Києві загорілась електропідстанція

Також ми писали, що під час пожежі у Каліфорнії загинув зірка відомого телешоу. 

Одеса пожежа ДСНС Одеська область Новини Одеси рятувальники вогонь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

Термінова новина

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

11:29 Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод РФ — деталі

11:21 Гармаш знайшов нову команду — її статус усіх здивує

11:21 Залужний натякнув на напружені стосунки з Офісом Президента

11:14 Аліменти для дорослої людини — коли колишні повинні платити

11:58 Заборона на будівництво — в Одесі ДАБК звернувся до прокуратури

11:57 На бізнес чекають штрафи у 50% середньої зарплати — деталі

Термінова новина

11:53 Президент Польщі прибув до Ukraine House Davos

11:43 У Туреччині спалахнув популярний готель на гірськолижному курорті

11:35 Криптоспільнота розчарована промовою Дональда Трампа — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:33 Дві смертельні пожежі сталося на Одещині

11:29 Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод РФ — деталі

11:21 Гармаш знайшов нову команду — її статус усіх здивує

11:21 Залужний натякнув на напружені стосунки з Офісом Президента

11:14 Аліменти для дорослої людини — коли колишні повинні платити

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025