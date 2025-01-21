В Одесской области произошло два смертельных пожара: детали

Спасатели ликвидируют возгорание. Фото: ГСЧС

Вчера вечером в Одесской области произошло сразу два масштабных пожара. Возгорания зафиксировали в Одесском и Подольском районе, в обоих из них погибли люди.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Одесской области.

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Пожар в Подольском районе

В селе Черное, на улице Солнечная, горела хозяйственная постройка. Причина пожара и ущерб. Всего от ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 9 пожарных.

"К сожалению, на месте пожара обнаружено тело гражданина, 1974 года рождения", — говорится в сообщении спасателей.

Пожар в Одесском районе

В селе Корсунцы, на улице Полевая, горело домашнее имущество в частном доме. На месте также обнаружено тело хозяйки, гражданки 1946 года рождения. А от чрезвычайников привлекалось такое же количество техники и личного состава.

Напомним, 15 января, во время массированной атаки на Украину, в Киеве загорелась электроподстанция.

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