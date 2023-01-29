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Джиган знову тікає: репер з Одеси планує отримати громадянство Ізраїлю

29 січня 2023 19:35
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Джиган планує отримати громадянство Ізраїлю
Виконавець жодного разу не прокоментував війну в Україні
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Зрадники України продовжують тікати вже з росії. Репер з Одеси Джиган планує змінити громадянство на ізраїльське.

Про це повідомляють закордонні ЗМІ.

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Разом зі своєю дружиною, московською міліонеркою Оксаною Самойловою, виконавець виїхав на землю обітовану начебто на відпочинок. Але зовсім скоро його запідозрили у зміні документів.

"Джиган в Ізраїлі не лише відпочиває, а й подає документи на ізраїльське громадянство. І шанси, схоже, великі", — йдеться у зарубіжних джерелах.

Чому саме Ізраїль

Джиган, він же Денис Устименко-Вайнштейн, виріс в Одесі. Його батько Олександр Устименко служив моряком далекого плавання. Про матір репера відомо лише те, що за національністю вона єврейка. А прізвище "Вайнштейн" юний Олександр взяв з поваги до покійної прабабусі, яка пережила Голокост.

Зазначимо, що Джиган відмовчався з приводу війни в Україні, попри своє українське походження. Він також жодного слова не промовив, коли росія вбивала мирних громадян, дітей та жінок. При цьому він продовжує жити своє шикарне життя разом зі своєю дружиною та їхніми чотирма дітьми.

Нагадаємо, репер з Одеси, який довгий час жив та працював у росії, схоже, досі, коли минув вже майже рік, не зрозумів, що в Україні йде війна.

Раніше ми також писали, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які досі мовчать про війну, що розв’язала росія в нашій країні. А також проти тих знаменитостей, хто відкрито підтримав криваві плани диктатора путіна.

До списку потрапили як знаменитості родом з України, так і з росії. Переважно всі вони перебувають у москві. Серед власників українського громадянства під санкції потрапили співачки Ані Лорак, Таїсія Повалій та Анна Сєдокова; телеведучі Оксана Марченко, Регіна Тодоренко та Сніжана Єгорова.

В указі Президента України вказано, що термін застосування санкцій для них становить п’ять років.

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