Джиган планирует получить гражданство Израиля

Исполнитель ни разу не прокомментировал войну в Украине

Предатели Украины продолжают бежать уже из россии. Рэпер из Одессы Джиган планирует сменить гражданство на израильское.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Вместе со своей женой, московской миллионершей Оксаной Самойловой, исполнитель выехал на землю обетованную якобы на отдых. Но совсем скоро его заподозрили в смене документов.

"Джиган в Израиле не только отдыхает, но и подает документы на израильское гражданство. И шансы, похоже, большие", — говорится в зарубежных источниках.

Почему именно Израиль

Джиган, он же Денис Устименко-Вайнштейн, вырос в Одессе. Его отец Александр Устименко служил моряком дальнего плавания. О матери рэпера известно только то, что по национальности она еврейка. А фамилию "Вайнштейн" юный Александр взял из уважения к покойной прабабушке, пережившей Холокост.

Отметим, что Джиган отмолчался по поводу войны в Украине, невзирая на свое украинское происхождение. Он также ни слова не сказал, когда россия убивала мирных граждан, детей и женщин. При этом он продолжает жить свою шикарную жизнь вместе со своей женой и четырьмя детьми.

Напомним, рэпер из Одессы, долгое время живший и работавший в россии, похоже, до сих пор, когда прошел уже почти год, не понял, что в Украине идет война.

Ранее мы также писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против артистов, которые до сих пор молчат о войне, развязанной россией в нашей стране. А также против знаменитостей, кто открыто поддержал кровавые планы диктатора путина.

В список попали как знаменитости родом из Украины, так и из россии. В основном все они находятся в москве. Среди владельцев украинского гражданства под санкции попали певицы Ани Лорак, Таисия Повалий и Анна Седокова; телеведущие Оксана Марченко, Регина Тодоренко и Снежана Егорова.

В указе Президента Украины отмечено, что срок применения санкций для них составляет пять лет.