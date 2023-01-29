Джиган планирует получить гражданство Израиля

Джиган снова убегает: рэпер из Одессы планирует получить гражданство Израиля
Предатели Украины продолжают бежать уже из россии. Рэпер из Одессы Джиган планирует сменить гражданство на израильское.
Об этом сообщают зарубежные СМИ.
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Вместе со своей женой, московской миллионершей Оксаной Самойловой, исполнитель выехал на землю обетованную якобы на отдых. Но совсем скоро его заподозрили в смене документов.
"Джиган в Израиле не только отдыхает, но и подает документы на израильское гражданство. И шансы, похоже, большие", — говорится в зарубежных источниках.
Почему именно Израиль
Джиган, он же Денис Устименко-Вайнштейн, вырос в Одессе. Его отец Александр Устименко служил моряком дальнего плавания. О матери рэпера известно только то, что по национальности она еврейка. А фамилию "Вайнштейн" юный Александр взял из уважения к покойной прабабушке, пережившей Холокост.
Отметим, что Джиган отмолчался по поводу войны в Украине, невзирая на свое украинское происхождение. Он также ни слова не сказал, когда россия убивала мирных граждан, детей и женщин. При этом он продолжает жить свою шикарную жизнь вместе со своей женой и четырьмя детьми.
Напомним, рэпер из Одессы, долгое время живший и работавший в россии, похоже, до сих пор, когда прошел уже почти год, не понял, что в Украине идет война.
Ранее мы также писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против артистов, которые до сих пор молчат о войне, развязанной россией в нашей стране. А также против знаменитостей, кто открыто поддержал кровавые планы диктатора путина.
В список попали как знаменитости родом из Украины, так и из россии. В основном все они находятся в москве. Среди владельцев украинского гражданства под санкции попали певицы Ани Лорак, Таисия Повалий и Анна Седокова; телеведущие Оксана Марченко, Регина Тодоренко и Снежана Егорова.
В указе Президента Украины отмечено, что срок применения санкций для них составляет пять лет.