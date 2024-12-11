Економічне бронювання в Україні: важливість і користь для критичних підприємств

Оформлення документів військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

З грудня 2024 року в Україні набрали чинності нові правила економічного бронювання, що можуть суттєво змінити умови для підприємств і працівників, які підлягають мобілізації. Зокрема, з'являються уточнення щодо критеріїв, за якими компанії можуть претендувати на відстрочку для своїх ключових працівників. Але наскільки це стало важче зробити та як довести, що підприємство є критично значущим?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським адвокатом Олексієм Шалару.

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Скасування економічного бронювання стало темою для гарячих дискусій. Однак насправді ситуація виявилася дещо іншою: наразі уряд лише уточнив певні правила щодо бронювання працівників. Як розповідає адвокат Олексій Шалару, таким чином відстрочка буде надаватися на більш чесних умовах для всіх українців.

"Насправді скасування економічного бронювання як такого не відбулося. Замість цього були внесені зміни в постанову Кабміну, які чітко визначають, як підприємства мають подавати документи, як оцінювати критичність діяльності і яка повинна бути зарплата, щоб працівники могли потрапити під бронювання", — вважає Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Доходи для бронювання

Варто сказати, що однією з головних вимог для бронювання працівників є розмір заробітної плати. Так, наразі ця сума повинна бути не менше 20 тисяч гривень, і, як зазначає юрист, враховуються нарахування до списання податків. До того ж з грудня враховується дохід вже з першого місяця роботи, а не за квартал.

"Найголовніше, це заробітна плата, яка повинна бути не менше 20 тисяч гривень. Там дуже багато є нюансів, тому, в принципі, воно як було, так і залишилось, просто були внесені відповідні зміни в постанову Кабміну", — додає правник.

Юрист про бронювання. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, відповідальність за подачу всіх документів повинно брати на себе працедавець та довести, що підприємство дійсно є критичним, а його працівники мають право на відстрочку. Але варто звернути увагу, що це не стосується осіб, які перебувають в розшуку або не мають військово-облікового документа.

Проблема з бронюванням

Війна оголює не лише героїзм, а й парадокси в управлінні ресурсами. Критично важливі підприємства, які підтримують обороноздатність, стикаються з бюрократичними труднощами у процесі бронювання своїх фахівців. Але на практиці не всі використовують цю систему за призначенням.

"Є дійсно критичні підприємства, які дійсно потребують там, де розробляють дрони, там, де працюють на оборонку", — пояснює юрист.

Юрист про проблему з бронюванням. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас варто звернути увагу на несправедливі практики, коли підприємства бронюють не лише необхідних працівників, але й тих, хто не відіграє критичної ролі. За його словами, іноді навіть менеджери, які не є незамінними на полі бою, отримують відстрочку завдяки фінансовій спроможності свого роботодавця.

"Є фермери, які можуть собі дозволити забронювати всіх своїх працівників", — каже Олексій Шалару.

Користь від економічного бронювання стане очевидною з часом, проте вже зараз зрозуміло, що це рішення є вкрай необхідним. Воно дозволяє захистити працівників критично важливих підприємств, які забезпечують стабільну роботу оборонної та економічної інфраструктури країни. Завдяки цьому фахівці, що працюють на перемогу, можуть залишатися на своїх робочих місцях, не відволікаючись на мобілізацію. Це забезпечує безперервність процесів, які є ключовими для підтримки економіки та оборони.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше про те, чому навіть під час дії бронювання треба з’явитися до ТЦК.

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