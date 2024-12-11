Экономическое бронирование в Украине: важность и польза для критических предприятий

Оформление документов военнообязанных. Иллюстративное фото: УНИАН

С декабря 2024 года в Украине вступили в силу новые правила экономического бронирования, которые могут существенно изменить условия для мобилизации предприятий и работников. В частности, появляются уточнения по критериям, по которым компании могут претендовать на отсрочку для своих ключевых работников. Но насколько это стало труднее сделать и как доказать, что предприятие критически значимо?

Об этом журналисты Новини.LIVE побеседовали с одесским адвокатом Алексеем Шалару.

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Отмена экономического бронирования стала темой горячих дискуссий. Однако на самом деле ситуация оказалась несколько иной: правительство лишь уточнило определенные правила относительно бронирования работников. Как рассказывает адвокат Алексей Шалару, таким образом, отсрочка будет предоставляться на более честных условиях для всех украинцев.

"На самом деле, отмены экономического бронирования как такового не произошло. Вместо этого были внесены изменения в постановление Кабмина, четко определяющие, как предприятия должны подавать документы, как оценивать критичность деятельности и какая должна быть зарплата, чтобы работники могли попасть под бронирование", — считает Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Доходы для бронирования

Следует сказать, что одним из главных требований для бронирования работников является размер заработной платы. Так, эта сумма должна быть не менее 20 тысяч гривен, и, как отмечает юрист, учитываются начисления до списания налогов. К тому же с декабря учитывается доход уже с первого месяца работы, а не за квартал.

"Самое главное, это заработная плата, которая должна быть не менее 20 тысяч гривен. Там очень много нюансов, поэтому, в принципе, оно как было, так и осталось, просто были внесены соответствующие изменения в постановление Кабмина", — добавляет юрист.

Юрист о бронировании. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, ответственность за подачу всех документов должен брать на себя работодатель и доказать, что предприятие действительно критическое, а его работники имеют право на отсрочку. Но следует обратить внимание, что это не касается лиц, находящихся в розыске или не имеющих военно-учетного документа.

Проблема с бронированием

Война обнажает не только героизм, но и парадоксы в управлении ресурсами. Критически важные предприятия, поддерживающие обороноспособность, сталкиваются с бюрократическими трудностями в процессе бронирования своих специалистов. Но на практике не все используют эту систему по назначению.

"Есть действительно критические предприятия, действительно нужные там, где разрабатывают дроны, там, где работают на оборонку", — объясняет юрист.

Юрист о проблеме с бронированием. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время стоит обратить внимание на несправедливые практики, когда предприятия бронируют не только необходимых работников, но и тех, кто не играет критической роли. По его словам, иногда даже менеджеры, не являющиеся незаменимыми на поле боя, получают отсрочку благодаря финансовой состоятельности своего работодателя.

"Есть фермеры, которые могут себе позволить забронировать всех своих работников", — говорит Алексей Шалару.

Польза от экономического бронирования станет очевидной со временем, однако уже сейчас понятно, что это решение крайне необходимо. Оно позволяет защитить работников критически важных предприятий, обеспечивающих стабильную работу оборонной и экономической инфраструктуры страны. Благодаря этому, работающие на победу специалисты могут оставаться на своих рабочих местах, не отвлекаясь на мобилизацию. Это обеспечивает непрерывность процессов, ключевых для поддержки экономики и обороны.

Напомним, мы сообщали ранее о том, почему даже во время бронирования нужно явиться в ТЦК.

Также мы писали о том, нужна ли ВВК в процессе оформления бронирования.